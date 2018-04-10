巧用铁皮石斛，治疗春季口干眼干

春季风干物燥，人们常感到口干鼻干眼干，此时如果用点铁皮石斛，有润燥生津的作用。

“铁皮石斛、天山雪莲、千年人参、百二十年首乌、花甲之茯苓、苁蓉、深山灵芝、海底珍珠、冬虫夏草为九大仙草。”这是唐朝开元年间的道家经典《道藏》对铁皮石解的记载。铁皮石解是历代皇室贵族争相追捧的对象，素有“千金草”、“软黄金”、“植物黄金”之盛誉。在古代民间、素有“救命仙草”之称。

铁皮石解因其神奇独特的药用价值和保健功效，历代的医学专著和典籍均将其收入其中，奉其为“药中之上品”。《本草纲目拾遗》记载:“清胃除虚热、生津、以之代茶，开胃健脾，称其为滋阴补益珍品”。意思是铁皮石解能清除阴虚燥热的状况，从而改善口干鼻干眼干。

铁皮石斛的食用方法有以下三种：

1、鲜吃：用新鲜的铁皮石斛茎杆，洗净后直接放入口中咀嚼。可以滋阴、健胃开脾。

2、泡茶：取铁皮石斛茎或是根洗净，用沸水冲泡即可饮用，可缓解口干鼻干眼干，也可配百合麦冬等泡水喝，生津止渴，对肺胃津伤效果好。

3、榨汁：取新鲜铁皮石斛，剥去表皮，切成小段，放入榨汁机中榨汁即可饮用，铁皮石斛汁有股青草的味道，可加入蜂蜜或冰糖调服。

需要注意的是，铁皮石斛的用量不宜过大，每次用量不宜超过15克，因为它虽然滋阴生津，但有滋腻的特性，量大时会碍胃，影响消化功能。此外，脾胃虚寒者和阳虚湿盛者不宜服用。