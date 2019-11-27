中国中药协会发布中国中药品牌榜

11月25日，中国中药协会召开2019中国中药品牌建设大会暨中国中药品牌发布会。发布了2019年度中国中药品牌：8个道地药材品牌、2个生态绿色中药材品牌、7个优质中药饮片品牌、3个独特炮制中药饮片品牌、10个经典传承中成药品牌和20个临床价值中成药品牌。

临床价值中成药品牌发布

中国中药协会依托《中医药及生物制药品牌价值提升》和《中成药治疗优势病种临床应用指南》项目研究的基础，通过评价标准、专家评议，聚焦中医优势病种，临床具有预防或治疗作用，临床获益循证证据充分可信，临床研究成果在国内或国际影响因子较高期刊发表、或被国内、国际权威指南采纳收录，临床医生认可、患者意愿强烈、全国范围可及、安全可靠的中成药作为“临床价值中成药品牌”发布。

本次公布的榜单中如速效救心丸、复方丹参滴丸、麝香保心滴丸有效用治冠心病，通心络还可用于脑梗死一级预防，稳心颗粒、心速宁用治室性早搏，血脂康作为血脂异常防治一线用药，松龄血脉康用治高血压一级预防，黄葵胶囊对于慢性肾脏病降尿蛋白有效，茵栀黄口服液治疗新生儿黄疸，摩罗丹被欧洲《胃癌前病变的管理Ⅱ》指南收录等。首批示范的20个临床价值中成药品牌产品，用循证方法证明疗效，用临床价值培育品牌，用品牌引领产业发展。

经典传承中成药品牌发布

中药经典名方是指目前仍广泛应用、临床疗效确切、具有明显特色和优势的清代及清代以前医籍所记载的方剂。根据《中国中药品牌评价》团体标准，本次大会发布了10个经典传承中成药品牌。

安宫牛黄丸，温病条辨方，热病神志昏，中风谵语狂，

当代治脑炎，失神脑外伤，急症必备药，传承薪火旺。

藿香口服液，惠民和剂方，头痛胸痞满，暑湿感冒罔，

湿滞伤中焦，吐泻功亦良，湿疹肠易惹，用治也无妨。

六味地黄丸，钱乙创良方，骨蒸腰膝痛，眩晕心悸慌，

肾炎高血压，糖尿病甲亢，滋阴开先河，补虚立大纲。

雷氏六神丸，诵芬堂载方，热毒锁咽喉，消肿开音良，

疮疡红肿痛，疡医莫能忘，今治冠心病，通痹止痛良。

白药气雾剂，外伤第一方，风湿筋骨痛，跌打扭挫伤。

良药片仔癀，消痈医疔疮，多种炎症除，肝炎亦能防。

玉屏风颗粒，医方类聚方，益气能固表，止汗凑理强，

表虚皆可用，风邪防之良，古药有新用，病毒感冒防。

桂枝茯苓丸，剂改成胶囊，缓消癥瘕块，妊娠漏血攘，

经闭痛经缓，消炎满盆腔，子宫肌瘤消，伟载仲景方。

保济口服液，清代经验方，暑湿伤脾胃，吐泻痞满胀，

清阳被阻隔，舟车皆晕浪，祛暑除湿滞，诸症得安康。

衍宗麒麟丸，摄生众妙方，男子精清冷，女子天癸藏，

补肾又填精，益气生血旺，不孕不育医，种子第一方。

优质饮片、独特炮制饮片品牌发布

辨证施治医之魂，饮片炮制药之根。本次大会发布了沪光牌丹参、九信牌枸杞子等7个优质饮片品牌，新荷花牌制半夏等3个独特炮制饮片品牌。

道地药材品牌、生态绿色中药材品牌发布

道地药材是数千年来被无数的中医临床实践所证实，在一特定自然条件和生态环境的区域内所产的质优效佳、为中医临床所公认的优质药材。2019年度发布了九信牌当归、紫鑫牌人参、云三七牌三七、太行山牌党参等8个道地药材品牌，高鑫牌柴胡等2个生态绿色中药材品牌。

本次大会为首届中国中药品牌建设大会，中国中药协会将依托《中国中药品牌建设行动计划》和中国中药品牌集群发展联盟平台，持续开展品牌研究，计划用5年时间，培育出100-200个中国中药品牌，评价发布200—300个中国中药品牌，将建立完善中药行业品牌培育与评价标准体系；建立中国中药品牌数据库；启动中药产品品牌培育、品牌价值提升、老字号中药企业和产品复兴计划；加强中国中药品牌集群发展联盟的建设；定期向国际标准化组织和国家质检总局及中国品牌发展促进会等机构推荐中国中药品牌成为国际或国家品牌；创建国内外最具影响力的中国中药品牌盛会。