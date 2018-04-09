想长寿并不难！学学国医大师的养生经

编者按：长命百岁，是对老人的一种美好祝愿。那么，如何养生？如何保持健康的体魄？本期，《金台养生园》栏目，为您介绍五位国医大师的养生秘诀。

邓铁涛：书以养德、静以养心、采阳养肾、食养脾胃

国医大师邓铁涛在行医诊疗之余研究养生之道，并坚持实践，百岁高龄仍耳聪目明，思维清晰。邓老重视仁德，固护脾胃，颐养阳气，使机体维持阴阳平衡的健康状态，从而达到长寿的目的，并在长期的防病、治病过程中，摸索总结出一套养生方法———书以养德、静以养心、采阳养肾、食养脾胃。

邓铁涛认为，要想长寿，必须注意调养脾胃。想要脾胃强健，关键在于重视饮食习惯与适量运动。

饮食有节。饮食要有节制，过分的肥甘厚味，或过饥过饱，食无定时，易损伤脾胃，脾胃一伤，则诸病丛生。

中医认为，脾胃是人的后天之本，营养物质的消化吸收、气血的化生，都有赖于脾胃的运化功能。

杂食不偏。邓铁涛一贯主张进食宜杂不宜偏，五谷杂粮、酒肉果蔬都可进食，但不可过量。每种食物都有寒热温凉之四性，更有酸苦甘辛咸之五味，缺之则易使人体气血阴阳失衡。

宜温不宜凉。现在患慢性消化道疾病的人非常多，其中部分原因在于长期进食寒凉饮食，日久耗损脾胃阳气，导致脾胃运化功能失常，从而影响营养物质的吸收和利用，结果变生诸疾。所以，饮食宜温不宜寒凉。【详细】

吕仁和：均衡饮食，自创功法，书法养神

83岁高龄的国医大师吕仁和是中医防治糖尿病、肾病的大家。临床上，他常叮嘱患者注意饮食、运动等方面的调节；在日常生活中，他同样强调，食饮有节，辨证施治。

荤素搭配，均衡饮食。吕仁和认为，饮食非常重要，既不能饿着自己，也不能吃得太多，六七分饱为宜。饮食量以维持正常体重为目标，要控制体重。一个人的标准体重是身高减去105，应该把自己的体重保持在标准体重上下10%的范围内。

吕仁和说，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补益精气。谷、肉、瓜、果、菜分别含有不同的营养素，均衡饮食，才能使人体获得充足的营养。但是，均衡并非绝对等量。在均衡的原则下，提倡多食蛋类、奶类及蔬菜，少肉食，但并非无肉食。鸡蛋、牛奶均富含优质蛋白质，鸡蛋含有人体所有必需的氨基酸；奶类含钙量丰富，且吸收、利用程度高，是极好的钙的来源；蔬菜热量低，膳食纤维丰富，可增加饱腹感。肉食肥甘厚腻，多食易困阻脾气健运，酿湿生痰。但是绝对禁忌肉食，则可能加速肝脏脂肪堆积，增加肝脏负担，加重脂肪肝和肝细胞损害风险。【详细】

段亚亭：调心态，慢运动，补气血

谈及如何养生，国医大师段亚亭认为，养生绝不是老年人的专利，只是老年人身体虚弱，慢性病较多，所以对养生想得最多，谈论也最多。实际上养生贯穿一个人的一生，每个人都要树立正确的养生观。

心态：忘记年龄。段亚亭说：“老年人要忘记年龄，不要认为自己老了。当前社会稳定，生活条件好，老年人活到百岁已不是梦。”

段亚亭至今仍坚持每周出诊四个半天，风雨无阻。这几年他听力下降，坐诊时老伴则成了他的翻译。每当出诊日，一大早，段老就背上出诊包，在老伴的陪同下，赶往市中医院名医馆去坐诊。

运动：“慢”和“稳”。段亚亭说，老年人要锻炼，但要记住一个“慢”字。老年人骨质一般都有些疏松，日常活动都要“慢”和“稳”，要循序渐进，不能急功近利。最好的方式是慢走、打太极拳。【详细】

张磊：养生要脑勤、体勤、嘴勤

第三届国医大师、河南中医药大学教授张磊虽说已是88岁的高龄，但看起来远比实际年龄年轻很多。在接受采访时，他声音洪亮、思路清晰、反应迅速。在谈及如何养生、保持健康的体魄时，张磊将自己的养生方法总结为“三平、三勤、四知”。

何为养生“三平”？张磊说，就是做平常人、保持平常心、办平常事。

做一个平常人 张磊说生活不宜过度劳累，不过度悠闲，做到劳逸结合。张磊晚上九点多睡觉，早上四点多起床。由于起得早、吃饭早，他总会在出门上班前小睡10分钟为自己“充电”，保证在坐诊时保持良好的工作状态。同时张磊注重生活规律，做到不抽烟、不喝酒。

对待生活保持平常心 张磊告诉记者，对待任何事物不过分争强好胜，遇到压力也要有放松身心的解压方法。张磊就有很多业余爱好：拉二胡、练书法、写诗。这些不仅可以放松身心，还能陶冶情操，有助于保持一颗平常心。

办平常事 张磊在工作岗位上爱岗敬业，不贪图名利钱财。张磊常说自己只是一个普通中医，仅仅想在平凡的生活中为社会做出自己应有的一点贡献。【详细】

王烈：以情养身 以花养心

第三届国医大师王烈现已87岁高龄，仍坚持出诊、著书立说、带教徒弟。谈及自己的养生观，他说，一个人的心态平和非常重要，顺其自然就是最好的养生法。

王烈说，日常饮食要合理摄取食物，补充营养，以补益精气，并通过饮食调配，纠正脏腑阴阳之偏颇，从而增进机体健康、抗衰延寿。

王烈的一日三餐，虽然简单，但营养配置均衡。早餐以红薯粥、玉米饼、煮鸡蛋、凉拌茄子等为主；午餐以大米、莲藕、红豆、羊肉、百合、西兰花、紫菜、番茄等为主；晚餐以粳米、红枣、莲子、菠菜、绿豆芽等为主。再配以苹果、橙子等水果，补充维生素，使身体所需要的营养物质和能量储备全面而均衡。

王烈说，人体最重要的物质基础是精、气、神。机体营养充盛，则精气充足，神自健旺。食物的味道各有不同，对脏腑的营养作用也有所侧重。如《素问·至真要大论》中就有“五味入胃，各归所喜，故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾，久而增气，物化之常也”的记载。此外，食物对人体的营养作用，还表现在其对人体脏腑、经络、部位的选择性上，即通常所说的“归经”问题。如茶入肝经，梨入肺经，粳米入脾、胃经，黑豆入肾经等，有针对性地选择适宜的饮食，对人的营养作用更为明显。【详细】