冬季养生从“不”开始 根菜是最经济的养生方

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，每周为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

冬季养生从“不”开始

冬天是生机潜伏闭藏的季节，是一年的结束，亦是下一年的开始，所谓“春生，夏长，秋收，冬藏”，因此做好冬季养生对来年的健康至关重要。好多病是吃出来的，冬季养生应该从“不”开始。

不妄补

冬季适当进补就行，冬季主要在于闭藏，不是外泄。过量进补反而会导致身体平衡被打破而形成病态，尤其是过量使用补阳、补气之品反而导致体内精气的外泄，造成“冬不藏精”。所以冬季应该适当进补，不可妄补，尤其是人参、鹿茸等这样的补气、补阳“利器”更应慎重。

不妄吃

冬季天寒地冻，吃上一顿麻辣火锅，出上一身汗，好多人会感到很舒服，殊不知这是在耗散人体的阳气。在冬季应该以补养阴精为主，切不可妄用大热之品。当然在冬季更不能吃一些寒凉之品，以免损伤脾阳，影响脾胃运化，破坏消化系统。

不妄喝

在冬季很多人都喜欢喝点白酒暖暖身，其实适量饮酒是有益健康的，可以温通血脉、祛风散寒，产后常用方生化汤就是以白酒煎服。但是白酒毕竟属于温热之品，过度饮用会耗散人体阳气，另外过量饮酒还会生湿生痰，令人痰多、眩晕以及精神不振。

不妄作劳

冬季不应该熬夜，要早睡晚起，保证充足的睡眠时间，以利阳气潜藏，阴精积蓄。冬气之应，养藏之道，在冬季锻炼身体应当适当，不能像其他季节一样挥汗如雨，微微出汗即可；在冬季应该适当减少洗澡的次数，更不能长时间泡热水澡，经常洗桑拿，以免耗散人体阳气；同时在冬季应该注意节制房事，调养生息，使精气藏。【详细】

冬天吃根菜，最经济的养生方

“春吃花、夏吃叶、秋吃果、冬吃根”，这就是中医所说的“人以天地之气生，四时之法成”。为何冬天要多吃根呢？广州医科大学附属第二医院中医科副主任张竞之解释，根部是植物储存能量最多的部位。此时正是各种根类蔬菜上市的季节，如萝卜、山药、红薯、土豆等，以下几种根菜绝不能错过。

萝卜

萝卜的营养成分丰富，含有丰富的碳水化合物和多种维生素，其中维生素C的含量比梨高8—10倍。萝卜中还含有矿物质和蛋白质。萝卜不含草酸，不仅不会与食物中的钙结合，反而更有利于钙的吸收。萝卜中的B族维生素和钾、镁等矿物质可促进肠胃蠕动，有助于体内废物的排出。

山药

山药中的甘露聚糖是一种能溶解于水的半纤维素，可吸水膨胀80～100倍，吃了以后在胃中体积变大，容易产生饱腹感。所以，食用山药时，最好能用山药代替一部分主食，适当减少主食的摄入量，尤其是糖尿病人，以免带来能量过剩的问题。

莲藕

从中医角度来讲，生藕性寒，有清热除烦的效果，煮熟后由凉变温，能养胃滋阴、健脾益气养血，尤其适合老幼妇孺、高热病人、高血压患者食用。由于莲藕中含有较多的铁，对于血气不足的人群来说非常合适。【详细】

多摄入4类营养 血管变年轻

血管老，人就老。人体就像一棵大树，血管如同根系，它们保持年轻，人才能永葆活力。

膳食纤维：控压调脂。膳食纤维，尤其是水溶性膳食纤维可降低血浆胆固醇水平。流行病学调查证实，充足的膳食纤维可降低冠心病、动脉粥样硬化等心脑血管病的风险。健康成人每天应摄入膳食纤维25克，代表食物包括秋葵、豆角、金橘、苹果、梨等果蔬。

磷脂：防血管硬化。磷脂是脂蛋白的成分之一，而脂蛋白好比携带胆固醇的“小船”，可促进胆固醇合理转运与代谢，防止胆固醇在血管壁沉积。正常人每天摄入6～8克磷脂比较合适，可一次或分次摄取。如果为了保健需要，可适当增加至15～25克。

维生素C：抗氧化。维生素C是一种强有力的抗氧化剂，它能有效清除各种自由基和活性氧，可防止血管中脂质过氧化，减少动脉粥样硬化等心脑血管病。维C含量比较丰富的食物主要是新鲜果蔬。

钾：天然降压药。高钾膳食对于因钠摄入太多而导致的高血压有一定作用，钾通过扩张血管，降低血管阻力来降低血压，还能增加尿钠的排泄，从而起到降压作用，能降低心脏病、中风等疾病的风险。【详细】

走路姿势好 不伤腿和腰

走路可谓是伴随人一生的活动。很多人常常走几步就累，或者感到腰膝酸痛，这除了肌肉力量不足，跟走路的方式也有关系。以下是几种情况下的走路技巧，能够防止疲劳，保护腰腿。

室内行走

错误：在室内行走的时候（光脚或穿拖鞋），如果能听到“咚咚”的声音，就证明你在用后脚跟着地。在迈出脚前，人体会弯曲前脚掌支撑体重，牵拉小腿肌肉紧张起来；迈出脚后，后脚跟先着地，脚趾向上弯曲，稳定性较差，会削弱足弓缓和冲击的能力，给膝盖和腰部带来负担。

正确：在迈步时，后脚不深蹬，用足尖轻轻碰触地面即可，注意放松小腿肌肉；迈步后，用全脚掌着地。这样，小腿肌肉在松弛和紧张间切换，有助于血液循环。应注意步幅不要太大。

上下楼梯

错误：上楼梯时，如果将前脚和上半身的重心放在同一侧，不但会使身体不稳，前脚的肌肉还会负担移动身体的压力，加重膝关节的负担。下楼梯时，如果将前脚放在身体的中心线，就会破坏平衡，特别是对于脊柱和盆骨僵硬的人，腿部负担更重，需要扶手支撑。

正确：上楼梯时，两脚间的距离与骨盆相当，向正上方抬脚；应能感受到骨盆发力带动身体上楼，而不是用腿部肌肉；头和脚方向不一，如迈右腿时，头部偏向左边。下楼梯时，两脚间距略宽于骨盆，用全脚掌着地；骨盆随着前脚微微倾斜，灵活运用脊背的力量，头偏向与脚部相反的一侧，稳定身体。

长距离行走

错误：前后挥动手臂的话，背部容易受力，身体很快就会疲劳；另外，步幅会自然加大，不知不觉中就会用脚后跟着地。

正确：上半身保持灵活柔软，略弯曲手肘，感觉肩胛骨在前后运动，摆动双手。为配合双臂和肩胛骨的活动，骨盆会自然向前运动，有节奏地带动双腿，不易感到疲劳。【详细】

七个方法暖和起来

冬季寒冷，老人经常手脚冰凉。这是由于天气冷，身体新陈代谢减慢，血管容易收缩，血液回流能力减弱所致。7个方法可以让老人身体暖和起来。

1.增加热量摄入。天冷人体消耗能量增多，需要适当增加热量摄入，如蛋白质、脂肪、碳水化合物。为了避免摄入过多脂肪，老人最好选择低糖、低脂、高热量食物，如鱼肉、鸡肉及豆类。

2.做些有氧运动。进入冬季，不少老人开始“猫冬”，这样只会越来越怕冷。老人应适量做些有氧运动，比如散步、游泳等。起床前可在被窝里做简单的伸展运动，然后转一转脚踝，可促进全身血液循环。

3.穿暖和。患有颈椎病、咽喉病、心脑血管疾病的老人，出门前戴好帽子、围巾，穿上加厚的棉服、羽绒服，可防止头部、颈部、前胸、后背受寒，预防疾病复发。

4.暖脚。脚被称为人体的“第二心脏”，寒气容易从脚部侵入体内，影响免疫力。老人要选择保暖性较好、舒适的鞋，比如棉鞋。少穿散热快、材料生硬的皮鞋。每天晚上睡前用热水泡脚，不仅能放松全身，还能感到暖流顺着脚蔓延至全身，水中可加入艾蒿、姜、肉桂等，起到驱寒效果。

5.通风、保湿。暖气、空调、电热毯、电暖炉是冬季保暖的必需品，但使用时间过长，会导致人的御寒能力下降。再加上室内干燥，容易引发呼吸系统疾病。每天开窗通风一两次，养成定时喝水的好习惯，别等渴了再喝。

6.控制温度。冬季室内外温差大、通风不畅，老人体温调节能力差，容易引发疾病。建议将室内温度控制在18℃~20℃，最高不要超过26℃。

7.多晒太阳。老人最好在上午10点至下午3点阳光充足的时段，多出门晒太阳。这有助于补充维生素D，增加人体对钙的吸收，防止骨质疏松，提高抗寒能力。【详细】

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