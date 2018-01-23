受访专家：中国健康教育中心专家 沈雁英

冬季寒冷，老人经常手脚冰凉。中国健康教育中心专家沈雁英告诉《生命时报》记者，这是由于天气冷，身体新陈代谢减慢，血管容易收缩，血液回流能力减弱所致。7个方法可以让老人身体暖和起来。

1.增加热量摄入。天冷人体消耗能量增多，需要适当增加热量摄入，如蛋白质、脂肪、碳水化合物。沈雁英建议，为了避免摄入过多脂肪，老人最好选择低糖、低脂、高热量食物，如鱼肉、鸡肉及豆类。用白萝卜和葱、蒜熬煮的“三白汤”，有助于提高人体御寒能力；还可多喝些姜茶，其中的维生素、矿物质和氨基酸，有助于恢复和改善血液循环，防止动脉内脂肪沉积，降低心脑血管疾病风险。

2.做些有氧运动。进入冬季，不少老人开始“猫冬”，这样只会越来越怕冷。老人应适量做些有氧运动，比如散步、游泳等。起床前可在被窝里做简单的伸展运动，然后转一转脚踝，可促进全身血液循环。

3.穿暖和。患有颈椎病、咽喉病、心脑血管疾病的老人，出门前戴好帽子、围巾，穿上加厚的棉服、羽绒服，可防止头部、颈部、前胸、后背受寒，预防疾病复发。沈雁英表示，腹部和腰部积累过多的寒气，会使血液循环变慢，容易感冒。做好腹部保暖，轻轻拍打腹部，可散发热量，消散体内寒气。不少老人患有老寒腿，常感到膝关节疼痛，建议戴上护膝，给关节部位“升温”。

4.暖脚。脚被称为人体的“第二心脏”，寒气容易从脚部侵入体内，影响免疫力。老人要选择保暖性较好、舒适的鞋，比如棉鞋。少穿散热快、材料生硬的皮鞋。每天晚上睡前用热水泡脚，不仅能放松全身，还能感到暖流顺着脚蔓延至全身，水中可加入艾蒿、姜、肉桂等，起到驱寒效果。

5.通风、保湿。暖气、空调、电热毯、电暖炉是冬季保暖的必需品，但使用时间过长，会导致人的御寒能力下降。再加上室内干燥，容易引发呼吸系统疾病。沈雁英建议，每天开窗通风一两次。冬季干燥，人体水分流失快，如果不及时补水，皮肤容易干燥、皲裂，还会影响血液循环，令老人感到更冷。因此，应养成定时喝水的好习惯，别等渴了再喝。

6.控制温度。冬季室内外温差大、通风不畅，老人体温调节能力差，容易引发疾病。建议将室内温度控制在18℃~20℃，最高不要超过26℃。

7.多晒太阳。老人最好在上午10点至下午3点阳光充足的时段，多出门晒太阳。这有助于补充维生素D，增加人体对钙的吸收，防止骨质疏松，提高抗寒能力。（记者 田 飞）