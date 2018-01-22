走路姿势好 不伤腿和腰

走路可谓是伴随人一生的活动。很多人常常走几步就累，或者感到腰膝酸痛，这除了肌肉力量不足，跟走路的方式也有关系。以下是几种情况下的走路技巧，能够防止疲劳，保护腰腿。

●室内行走

错误：在室内行走的时候（光脚或穿拖鞋），如果能听到“咚咚”的声音，就证明你在用后脚跟着地。在迈出脚前，人体会弯曲前脚掌支撑体重，牵拉小腿肌肉紧张起来；迈出脚后，后脚跟先着地，脚趾向上弯曲，稳定性较差，会削弱足弓缓和冲击的能力，给膝盖和腰部带来负担。

正确：在迈步时，后脚不深蹬，用足尖轻轻碰触地面即可，注意放松小腿肌肉；迈步后，用全脚掌着地。这样，小腿肌肉在松弛和紧张间切换，有助于血液循环。应注意步幅不要太大。

●上下楼梯

错误：上楼梯时，如果将前脚和上半身的重心放在同一侧，不但会使身体不稳，前脚的肌肉还会负担移动身体的压力，加重膝关节的负担。下楼梯时，如果将前脚放在身体的中心线，就会破坏平衡，特别是对于脊柱和盆骨僵硬的人，腿部负担更重，需要扶手支撑。

正确：上楼梯时，两脚间的距离与骨盆相当，向正上方抬脚；应能感受到骨盆发力带动身体上楼，而不是用腿部肌肉；头和脚方向不一，如迈右腿时，头部偏向左边。下楼梯时，两脚间距略宽于骨盆，用全脚掌着地；骨盆随着前脚微微倾斜，灵活运用脊背的力量，头偏向与脚部相反的一侧，稳定身体。

●长距离行走

错误：前后挥动手臂的话，背部容易受力，身体很快就会疲劳；另外，步幅会自然加大，不知不觉中就会用脚后跟着地。

正确：上半身保持灵活柔软，略弯曲手肘，感觉肩胛骨在前后运动，摆动双手。为配合双臂和肩胛骨的活动，骨盆会自然向前运动，有节奏地带动双腿，不易感到疲劳。