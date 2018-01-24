冬天吃根菜，最经济的养生方

“春吃花、夏吃叶、秋吃果、冬吃根”，这就是中医所说的“人以天地之气生，四时之法成”。为何冬天要多吃根呢？广州医科大学附属第二医院中医科副主任张竞之解释，中医养生讲究顺应四时阴阳，人与自然都有春生、夏长、秋收、冬藏的特点。“冬藏”以蓄积能量，而根部是植物储存能量最多的部位。此时正是各种根类蔬菜上市的季节，如萝卜、山药、红薯、土豆等，以下几种根菜绝不能错过——

萝卜

《本草纲目》中记载萝卜有“消积滞、清热、化痰、理气、宽中、解毒”之功效，长于顺气健胃，对气郁上火生痰者有清热消痰作用。民间也有“冬吃萝卜夏吃姜， 不劳医生开药方”的说法。

萝卜的营养成分丰富，含有丰富的碳水化合物和多种维生素，其中维生素C的含量比梨高8—10倍。萝卜中还含有矿物质和蛋白质。萝卜不含草酸，不仅不会与食物中的钙结合，反而更有利于钙的吸收。萝卜中的B族维生素和钾、镁等矿物质可促进肠胃蠕动，有助于体内废物的排出。然而，人们在吃萝卜时习惯把萝卜皮剥掉，殊不知萝卜中所含的钙有98%在萝卜皮内，所以萝卜最好带皮吃。

萝卜虽好，但吃时也有宜忌。张竞之称，由于萝卜味辛甘、性寒，所以脾胃虚寒、进食不化或体质虚弱者宜少食；萝卜破气，服人参、生熟地、何首乌等补药后不要食用，否则会影响药效。此外，因为食用生萝卜产气较多，对溃疡病也不利，所以有此类疾病的患者要少吃。

山药

《本草纲目》里说：“山药益肾气，健脾胃，止泻痢，化痰涎，润皮毛。”山药能补肺、脾、肾，它不热不燥，性味平和，适合各种体质的人。其中山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，有利于增强脾胃消化吸收功能。山药含有黏液蛋白，有降低血糖的作用，适合糖尿病患者食用。

张竞之提醒，山药中的甘露聚糖是一种能溶解于水的半纤维素，可吸水膨胀80～100倍，吃了以后在胃中体积变大，容易产生饱腹感。所以，食用山药时，最好能用山药代替一部分主食，适当减少主食的摄入量，尤其是糖尿病人，以免带来能量过剩的问题。

莲藕

藕在《本草纲目》中被称为“灵根”。吃新鲜莲藕片，不仅开胃爽口，还有清火润燥的功效。莲藕含有丰富的维生素B，有助于缓解疲劳、促进新陈代谢和消化，其还含有维生素C、钙、铁等无机盐，具有抗氧化作用的多酚类物质。

从中医角度来讲，生藕性寒，有清热除烦的效果，煮熟后由凉变温，能养胃滋阴、健脾益气养血，尤其适合老幼妇孺、高热病人、高血压患者食用。由于莲藕中含有较多的铁，对于血气不足的人群来说非常合适。

张竞之提醒，藕是十分凉性的食物，如果是脾胃比较寒凉，平时容易腹泻、胃痛、容易消化不良的人，最好不要吃藕。另外，有痛经的女性，也尽量少吃藕。如果平时爱吃藕，那么可以选择将藕做熟吃，和一些比较温性的食物一起煮汤，但依然不建议过量食用。