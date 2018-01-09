萝卜上市，郎中下岗！冬吃萝卜可辅助治疗多种疾病

时下又到了萝卜上市的季节，自然也就成了人们餐桌上的常客。俗话说“冬吃萝卜夏吃姜”，“萝卜上市，郎中下岗。”虽近乎夸张，但萝卜的确对多种疾病有辅助治疗作用。

“白萝卜作为日常生活中物美价廉的蔬菜，深受老百姓喜爱，同时也是食药同源的一款食材。”太原市营养师协会会长王小慧说，萝卜中膳食纤维、钙、钾、镁、维生素C的含量非常丰富，民间也有“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开处方”“萝卜青菜保平安”“萝卜进城，药铺关门；萝卜上市，医生没事”的俗语。李时珍的《本草纲目》中曾一气写下萝卜的九个“可”：可生可熟、可菹可酱、可豉可醋、可糖可腊可饭，乃蔬中之最有益者，彰显其食用及药用价值。

王小慧表示，吃白萝卜功效多，因为白萝卜中可溶性膳食纤维丰富，还含有香豆酸，都可缓解餐后血糖升高。白萝卜含淀粉酶、氧化酶，有助于食物中脂肪和淀粉的分解，同时能促进脂肪代谢，降低血清胆固醇，能降低心血管疾病的发生。因此吃萝卜可降血脂、软化血管、稳定血压、预防冠心病、动脉硬化、胆结石等疾病。

同时，白萝卜中的B族维生素和钾、镁等矿物质可促进肠胃蠕动，有助于体内废物的排出；白萝卜含有能诱导人体产生干扰素的多种微量元素，可增强机体免疫力；白萝卜中钾、钙含量丰富，尤其是萝卜皮，因此吃白萝卜最好不要削皮。“白萝卜顶部3—5厘米处维生素C含量最多，可切丝、条快速烹调。白萝卜中段到尾段，淀粉酶和芥子油丰富，削皮生吃，或凉拌菜，更利于营养成分的保留，也是糖尿病人代替水果食用的上选。”王小慧表示。

白萝卜水汁多，营养丰富，无论生吃还是熟吃，都有很好的保健作用，所以白萝卜是我们健康饮食中不可或缺的重要菜品。食用萝卜还有预防感冒、解除紧张、消除疲劳、清理肠胃、醒酒化痰、润肺止咳、散瘀、利尿等功效。

除此之外，萝卜缨子的营养价值在很多方面高于根。比如萝卜缨子中含维生素C 比根高出2倍以上，矿物质元素中的钙、镁、铁、锌以及核黄素、叶酸的含量高出根的3—10倍，尤其是维生素K的含量远远高于其他食物，所以说萝卜缨子是人体摄取天然维生素K的最佳食品。萝卜缨可凉拌、包饺子或熬汤。

温馨小贴士：

1、白萝卜性寒，脾胃虚弱者、大便溏稀、消化道溃疡的人群忌食。

2、白萝卜忌与胡萝卜、梨、柑橘、木耳、人参、何首乌同食。

3、宜与猪肉、鸡肉、豆腐同食。