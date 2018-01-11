早上要吃好 高蛋白早餐有助减重

早要吃好。澳大利亚联邦科学和工业研究组织近日发表一份研究报告认为，早餐吃富含蛋白质的食物有利于减重。

这份名为《蛋白质平衡：体重管理的蛋白质新概念》的报告说，最新科学实验证据支持了每餐至少摄入25克蛋白质有利于控制饥饿感、增强肌肉代谢的结论。早餐摄入富含蛋白质的食物可减少饥饿感，有助于体重管理。

项目负责人诺亚克说，澳大利亚人每天早餐摄入的蛋白质大大少于其他两餐，增加早餐蛋白质摄入有助于控制食欲。“如果你感觉很难控制食欲，在早餐时多吃富含蛋白质食物是既减重又不会感到特别饥饿、不会特别馋不健康食物的好办法。”

报告鼓励人们在早餐时摄入更多蛋白质，但大多数澳大利亚人蛋白质摄入多在晚餐时分，早餐只占一小部分。该国女性早餐平均摄入11克蛋白质，男性为15克，老年人更少，但实际上老年人需要更多蛋白质。

诺亚克说，每三个澳大利亚成年人就有两人超重或肥胖，增加了罹患慢性病的风险。科学研究的证据支持，想减少脂肪需要更加富含蛋白质的食物，并结合锻炼。