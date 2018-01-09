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喝橙汁有助改善记忆力

禹建

2018年01月09日08:23 来源：中国妇女报

近日英国科学家的一项研究结果表明，喝橙汁可以使老年人在不到两个月的时间内记忆力、语言流畅性和大脑反应时间提高近10%。

研究小组要求37名身体健康的志愿者每天喝500毫升（约两杯）橙汁，持续8周。参与者（年龄在60岁~81岁之间）的脑功能明显改善。科学家将这一结果归功于被称为类黄酮的化学物质，认为其有助于阿尔茨海默症的辅助治疗。

研究发现，食物中的类黄酮可以保护脆弱的神经元，增强现有神经元功能和促进神经再生，从而改善或扭转与衰老有关的记忆障碍，提高动物和人记忆、学习和一般认知能力。有文献报道，研究者对2574位中年人随访研究13年发现，高黄酮摄入量可提高记忆力，特别是情景记忆。进一步的实验证实，纯化物黄芩素有改善记忆力的作用，而柚苷素能改善阿尔茨海默病小鼠的长期记忆水平。它们通过调节涉及记忆过程的细胞和分子结构对记忆发挥重要作用。 （李胜利）

(责编：盛月、权娟)


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