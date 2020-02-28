血脂不高，为何要吃降脂药

北京读者孙先生问：最近去医院检查，我的血脂化验结果都在正常范围内，但医生仍建议我服药，实在想不通是为什么？

河北省人民医院老年病专业学科主任郭艺芳解答：血脂包括多项参数，比如总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯等。其中，最重要也是医生关注最多的是低密度脂蛋白胆固醇。因为，低密度脂蛋白胆固醇水平越高，越容易发生冠心病、心肌梗死、脑梗塞等病。

临床上也经常有患者问我：“我血脂不高为什么还让我吃降脂药？”“我的甘油三酯升高了，医生为什么不给我开降脂药？”首先要说明一个问题：虽然很多医院的血脂化验单上注明了各项血脂指标的正常值范围，但是否需要应用降脂药物，并不能完全依据此指标范围，而需要结合患者具体情况而定。所以，患者不要因为化验单中各项血脂参数均在正常范围内就认为“血脂正常”，也不要因为一些指标低于“正常值”而自行停药。拿到血脂化验单后一定要找医生咨询，由医生确定是否需要用药。

动脉粥样硬化斑块是导致冠心病、心梗和脑梗的主要诱因，而胆固醇是形成动脉斑块的原料。胆固醇越高，越容易形成斑块。但不同人相对安全的胆固醇水平不同，如果某人较年轻、不吸烟、不肥胖、父母没有心血管病、没有高血压和糖尿病，未来发生心脑血管疾病的风险较小，其低密度脂蛋白胆固醇只要不超过3.4毫摩尔/升即可；若患者已发生冠心病，或同时患有高血压与糖尿病，低密度脂蛋白胆固醇超过1.8毫摩尔/升就要治疗；糖尿病患者这一指标不应超过2.6毫摩尔/升。而确诊冠心病与脑梗的患者，无论胆固醇化验结果如何，均应服用他汀类降脂药。

甘油三酯也是重要的血脂参数。多数医院的化验单中均将该指标的正常值设定为1.7毫摩尔/升以下。但超过这一数值并不意味着需要药物治疗。如果甘油三酯不超过2.26毫摩尔/升，一般无需服用降脂药，通过合理饮食、增加运动、减轻体重、限制饮酒等，指标完全可以恢复正常，只有指标明显升高时才考虑药物治疗。▲