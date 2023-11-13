警惕多种呼吸道病原体混合感染 专家建议这样预防

近期，流感等呼吸道疾病高发，一些人甚至同时感染多种呼吸道病原体，“混合感染”引发关注。什么是混合感染？如何防范多种呼吸道病原体混合感染？

“混合感染就是同时感染2种或2种以上的病原体。”宁波大学附属人民医院儿科副主任医师王洪蓉在接受人民网记者采访时介绍，近期，儿童是以肺炎支原体感染为主，同时合并流感病毒或呼吸道合胞病毒或腺病毒等常见的呼吸道病毒感染，通常病情相对较重；成人则是以呼吸道病毒感染为主，可能合并肺炎支原体感染。

“呼吸道混合感染对老年人、患有基础病的人群、孕产妇、儿童等高危人群影响较大，可能会引发呼吸衰竭、心肌损伤等重症。其他人群出现混合感染，重症概率较低。”王洪蓉提示，如果出现持续高烧，甚至超过72小时，顽固干咳且影响正常生活，出现胸痛、喘憋、皮疹、恶心等症状要及时去医院就诊。

那么，如何防范多种呼吸道病原体混合感染？王洪蓉建议，及时接种流感疫苗。接种流感疫苗是预防流感最有效的预防措施之一，可以显著减少感染的风险以及改善感染后的症状，从而降低接种者感染流感病毒和发生严重并发症的风险。特别是老年人、有基础病的人、孕产妇、儿童等高危人群要尽早接种疫苗。

除此之外，还要保持良好卫生习惯，勤洗手，尤其是在接触口鼻和眼睛后；保持环境清洁和通风；咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻；尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者。保持健康生活方式，做到均衡饮食、适当运动、充足休息等，以提高自身的免疫功能。

王洪蓉提示，一旦出现呼吸道疾病相关症状，应居家休息，避免剧烈运动，不带病上班、上课，接触家庭成员时戴口罩；若病情出现进行性加重，应及时去医院就诊并做好防护，避免交叉感染。

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