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冬季呼吸道疾病防治热点解读之六

防治冬季呼吸道传染病，这些误区要避开

2023年12月02日09:02 来源：人民网

编者按：近期，呼吸道疾病进入冬季高发时期。为防范流感，有人提前吃感冒药进行预防，有人出现咳嗽流涕等症状即自行服用抗生素类药物……防治冬季呼吸道传染病，这些认识误区你有吗？

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(责编：乔业琼、吕骞)




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