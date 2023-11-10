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发烧、咳嗽、痰多……专家支招儿童肺炎支原体感染如何护理

闫妍 陈子源

2023年11月10日09:48 来源：人民网

近期，多地医院接诊儿童肺炎支原体感染的病例数明显增多。孩子一旦确诊肺炎支原体感染，家长该如何护理？就此人民网记者采访了温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院儿童呼吸科主任护师李锦燕。

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(责编：罗知之、高雷)




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