国家中医药管理局：全国三级公立中医院中93%设置儿科

人民网北京12月3日电 （记者闫妍）12月2日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答媒体提问。

“国家中医药管理局始终高度重视中医儿科的建设和发展，前期推动在全国布局建设了37个中医儿科国家重点专科，遴选了10个儿科区域中医诊疗中心，目前全国三级公立中医院中有93%设置了儿科，二级公立医院中有73%设置了儿科。”国家中医药管理局医政司副司长邢超介绍，为了充分发挥中医药在保障儿童健康中的重要作用，更好地满足广大儿童的中医药服务需求，近日，国家中医药管理局印发了《关于进一步加强中医医院儿科建设的通知》，统筹推进中医儿科医疗资源扩容和分层分级发展。

邢超表示，针对儿童呼吸道疾病高发，国家中医药管理局积极应对，统筹安排。

一是指导各级中医医疗机构强化资源统筹，加强发热门诊、急诊、儿科、呼吸科的人员配置，通过加开诊室、延长门诊时间、开设夜间门诊和周末门诊，提供“互联网+”诊疗服务等方式，扩大医疗服务供给，最大限度地满足儿童的就医需求。

二是加强儿童呼吸道疾病的中医药防治知识培训，特别是着力提高基层中医医务人员的病情识别能力，规范开展中医药诊疗。

三是发挥中医药特色优势，提高临床疗效。指导各地结合本地气候和地域特征，研究制定呼吸道疾病中医药防治方案，对于轻症儿童积极应用中医药治疗，对于重症儿童，推动中医药早期介入，发挥中西医结合优势，提升救治效果。

四是组织中医药专家围绕群众普遍关注的问题，多渠道、多方式向社会传播儿童呼吸道疾病中医药预防保健知识。目前，正在组织专家制定科普指南，指南着眼于儿童呼吸道疾病的预防和恢复期症状的改善，提供有针对性的中医药健康科普知识。