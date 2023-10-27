秋冬季儿童呼吸道疾病高发 这6个预防锦囊请收藏

秋冬季是呼吸道疾病的高发季节，儿童抵抗力较弱容易发生呼吸道感染。郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）呼吸科主任张艳丽在接受人民网记者采访时表示，今年是儿童呼吸道疾病的高发年，肺炎支原体、流感病毒、腺病毒、鼻病毒等感染人数都有所增加。如何预防儿童呼吸道感染？张艳丽给出6个预防锦囊。

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