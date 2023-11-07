孩子“烧抽了”怎么办？专家教你科学应对

手脚抽搐、口吐白沫、全身僵硬……发烧有一种可怕的状态，那就是“烧抽了”。“烧抽了”究竟是怎么一回事？孩子“烧抽了”，掐人中有用吗？又该如何科学应对？就此人民网记者采访了天津市第一中心医院新生儿科主任、儿科副主任张平平。

张平平介绍，人们常说的“烧抽了”，其实是热性惊厥，又叫高热惊厥，以6个月龄到5岁的儿童最为多见。热性惊厥多在儿童发烧的第一个24小时内发生，发病时，儿童的体温常常超过38℃。病毒感染是热性惊厥的最常见诱因。

张平平表示，发生热性惊厥的孩子，通常表现为四肢僵硬或者抖动、牙关紧闭、双眼上斜或者上翻，可能伴有口唇的青紫，这时候对外界的刺激可能没有任何反应。

一旦孩子发生热性惊厥，家长应该怎么做？张平平建议，发生热性惊厥时，首先要把孩子平放在平坦的床上、桌面上，或者地板上，周围不要有尖锐的东西，避免其在热性惊厥发作时发生跌落，导致二次损伤等。其次，解开孩子的衣领，让其呼吸道保持通畅。然后，让孩子的头偏向一侧，如果可以的话，尽可能保持右侧卧位，以防其呕吐时误吸导致发生窒息。如果孩子的口鼻有分泌物，及时擦拭掉。

张平平提示，在热性惊厥发作时，不建议家长给孩子掐人中，因为到目前为止，没有证据表明掐人中可以缩短热性惊厥发作的时间；不要往孩子嘴里塞任何东西，包括勺子把、筷子、大人的手指头等，因为有可能会造成孩子的损伤或者大人自身的损伤；也不要给孩子喂食任何东西，包括药物和水；不要试图去束缚孩子的肢体，这样可能造成其肢体的二次损伤。

“对于绝大多数孩子来说，热性惊厥不会影响神经系统发育，不会遗留神经系统后遗症，家长不必过于担心。”张平平说，大多数的孩子热性惊厥发作时间较短，常常在3至5分钟后停止，一般不超过15分钟。家长可以在孩子热性惊厥停止后，再将其送去医院。但如果孩子以前发生过热性惊厥持续状态，或者本次热性惊厥时间超过5分钟还没有停止，那自行停止的可能性较小，此时应立即前往医院。

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