国家卫健委：未发现新病毒或细菌导致的新发传染病

人民网北京12月2日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

“根据监测，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起，都有相应的成熟治疗手段，未发现新病毒或细菌导致的新发传染病。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，当前，国家卫生健康委会同国家中医药管理局、国家疾控局持续开展冬季呼吸道疾病监测和研判，对做好医疗资源调剂、优化就医流程、发挥中医药作用等工作进行部署。

他说，要进一步增加医疗服务供给，推进中医医院、妇幼保健院等各级各类医疗机构儿科门诊应开尽开，根据患者数量增开午间、夜间和周末门诊，延长服务时间，扩充住院床位，不断优化挂号、检查、缴费等就诊流程，方便群众就医。

要做好分级诊疗，畅通转诊渠道，跨科跨院调剂人员，保障医用物资供应，推广互联网医疗，最大限度提高接诊能力。要充分发挥中医药作用，中西医结合，针对冬季呼吸道常见病，普及中医药防治疾病知识，提升防治效果。

要做好流感等疫苗供应保障和接种服务，老年人和儿童等重点人群尽早接种疫苗，降低患病风险。坚持戴口罩、勤洗手、常通风，对于防止呼吸道疾病的传播是十分有效的。

要做好个人防护，不带病上班，不带病上学，坚持良好的个人卫生习惯和健康生活方式。