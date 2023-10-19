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健康“医”点通

6问6答 儿童肺炎支原体肺炎如何防治

闫妍 陈子源

2023年10月19日08:40 来源：人民网

秋季是呼吸道传染病的高发季节。近期，儿童肺炎支原体肺炎等呼吸道传染病有所上升。如何科学防治儿童肺炎支原体肺炎？就此人民网记者采访了应急总医院儿科主治医师王柏茵。

(责编：乔业琼、吕骞)




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