警惕儿童肺炎支原体肺炎 这样识别和预防

随着开学季的到来，近期我国肺炎支原体肺炎的发病有所上升，多地报告了儿童肺炎支原体肺炎病例。那么，该如何识别和预防儿童肺炎支原体肺炎呢？为此，人民网记者采访了重庆医科大学附属儿童医院呼吸科副主任田代印。

田代印在接受人民网记者采访时介绍，肺炎支原体肺炎是我国5岁以上儿童常见的社区获得性肺炎。肺炎支原体主要是经过飞沫和直接接触传播，该病具有季节性发病的特征。虽然不属于法定传染病，但在学校、商场等人群聚集的地方存在人和人之间的传播。

“肺炎支原体肺炎虽多见于5岁以上儿童，但5岁以下儿童也可发病。该病以发热、咳嗽为主要临床表现，可伴有皮疹、鼻塞、流涕、咽痛、耳痛等，部分患儿有喘息表现。” 田代印表示，诊断需结合临床表现、影像学及病原学检查来判断。因儿童肺炎支原体肺炎的早期症状容易与普通感冒等疾病混淆，早期识别一个简单方法是观察患儿的咳嗽情况。该病咳嗽一般比较剧烈，会出现阵发性、刺激性咳嗽，干咳少痰，部分甚至影响进食和睡眠。如果患儿出现高热数天伴咳嗽剧烈症状，家长一定要警惕肺炎支原体肺炎，应尽快到医院就诊，及时治疗。

如何预防儿童肺炎支原体肺炎？田代印说，因儿童肺炎支原体肺炎属于呼吸道疾病，主要通过飞沫传播，居家时要经常开窗通风，做好个人手卫生，用肥皂（洗手液）和流动水洗手，或使用手消毒液擦拭双手。避免长时间停留在人群密集的场所，出门戴好口罩。避免被动吸烟，多进行户外活动，加强体育锻炼，增强体质也可以帮助预防。