世界艾滋病日|我国艾滋病防治工作取得显著成效

人民网北京11月30日电 （记者郝帅）在中国疾病预防控制中心今日举办的“世界艾滋病日”主题宣传活动上，中国疾病预防控制中心副主任严俊表示，近年来，在党中央、国务院的正确领导和关心支持下，在全社会的共同努力下，我国艾滋病防治工作取得了显著成效，全国疫情持续控制在低流行水平。今年我国“世界艾滋病日”的宣传主题为“凝聚社会力量，合力共抗艾滋”，就是强调全社会要共同参与动员全社会各方力量，凝心聚力，共同抗击艾滋病对人类健康的威胁。

会上，严俊详细介绍目前我国艾滋病防治工作取得的成效：

一是经注射吸毒和输血及血液制品传播得到有效控制，经注射吸毒感染艾滋病病例报告数逐年下降。自2020年起，我国经输血途径感染艾滋病报告呈零报告。

二是经母婴传播得到有效阻断。2022年艾滋病母婴传播率下降到3%，今年下半年已完成第一批5个省份消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的国家级评估。

三是重点人群防艾意识不断提升，危险行为不断下降，流动人口、青年学生和易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率均达到90%以上，重点人群感染率控制在较低水平。

四是检测发现和治疗的覆盖面和质量持续提升，诊断发现比例不断扩大，治疗覆盖率、病毒抑制率均保持在90%以上的较高水平。

五是重点地区和重点人群防治成效明显。云南省连续实施五轮禁毒防艾人民战争，在全国率先实现了“三个90%”的目标；凉山州通过艾滋病防治和健康扶贫攻坚行动取得了艾滋病防治“三升三降”的良好态势。目前正在实施第二阶段攻坚行动，实施多病共防，不断扩大防治成效。针对青年学生群体持续开展一系列进校园活动，青年学生艾滋病疫情上升势头得到有效控制。

六是科研提供支持，国际合作不断深化。充分发挥多部门科研联合攻关，加强国产抗病毒治疗药品和诊断试剂的创新研发，应用分子传播网络分析技术等助力精准防艾工作，积极参与全球卫生治理，支持南南合作，与“一带一路”沿线国家分享艾滋病防控成功经验。

七是动员全社会力量共同参与防艾，持续强化对感染者的救治救助，努力消除社会歧视。建立社会组织防艾基金，激发全社会参与防艾的活力和动力，引导爱心企业、公众人物和志愿者积极踊跃参与防治工作。