中医如何防治儿童肺炎支原体肺炎？专家详解

秋季是呼吸道传染病的高发季节。近期，我国儿童肺炎支原体肺炎发病有所上升。中医如何防治儿童肺炎支原体肺炎？就此人民网记者采访了郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）中医科主任张勇。

张勇介绍，肺炎支原体既不是细菌也不是病毒，而是一种可以独立存活的最小微生物之一，虽然肺炎支原体感染不属于传染病，但其具有传染性，主要通过飞沫传播。与普通感冒相比，肺炎支原体肺炎症状更重、持续时间更长。患儿症状与大多数呼吸道疾病相似，以发热、咳嗽等为主要症状，可伴有头痛、流涕、咽痛、耳痛等。一般咳嗽比较剧烈，退烧后，咳嗽还可能持续1至2周。

“秋季气候干燥，病邪容易侵犯肺系，诱发一些呼吸道疾病，主要表现为口干、咽痛、咳嗽等症状，中医统称为秋燥病。”张勇介绍，《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南（2023年版）》指出，根据中药辨证施治原则，肺炎支原体肺炎治疗时可以联合使用清热宣肺等中药治疗。

“中医治疗时注重辨证施治，对于符合相应症候表现的疾病可采用异病同治的原则，选择相应的方药治疗。”张勇说，如果发生呼吸道疾病，出现干咳、发热等症状，应及时就诊，早期及时服用一些中药有助于避免病情进一步加重。根据病情表现寒热的不同，可辨证选用华盖散、银翘散、桑菊饮、桑杏汤、杏苏散、麻杏石甘汤等方剂。

对于儿童肺炎支原体肺炎的预防，张勇建议，在饮食上，可以适当多吃百合、银耳、白萝卜、藕、梨等滋阴润肺防燥的食物，少吃辛辣刺激食物；在作息上，早睡早起，不要熬夜，适量运动，避免过度出汗，以免耗气；在穿衣上，秋冬气温逐渐下降，儿童尤其要注意防寒保暖。

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