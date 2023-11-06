秋冬季如何防治呼吸道传染病？这6点你需要知道

秋冬季气温变化幅度较大，是流感等呼吸道传染病的高发期。那么，该如何做好呼吸道传染病防治呢？就此人民网记者采访了深圳市龙华区人民医院呼吸内科主任医师沈观乐，他为大家带来6点秋冬季呼吸道传染病防治提示。

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