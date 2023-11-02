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秋冬季呼吸道疾病高发 一组数字告诉你孩子如何“吃”出免疫力

闫妍 陈子源

2023年11月02日08:52 来源：人民网

       秋冬季是呼吸道疾病的高发季节。深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军在接受人民网记者采访时表示，提高免疫力是降低儿童呼吸道感染风险的关键。如何通过饮食提高孩子免疫力？刘晓军给出如下建议。

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(责编：孙红丽、吕骞)




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