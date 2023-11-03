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秋冬季呼吸道感染高发 孩子发烧如何科学退热？

闫妍 陈子源

2023年11月03日08:45 来源：人民网

      秋冬季是儿童呼吸道感染的高发季节。如果孩子呼吸道感染发烧怎么做？退热处理有哪些注意事项？就此人民网记者采访了郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）儿科呼吸应急一病区主任刘莹。

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(责编：孙红丽、吕骞)




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