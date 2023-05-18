近日，网络上关于“二阳”的声音引发关注，有报道称部分城市三甲医院的发热门诊就诊人数上升。“二阳”病例是否增多？再感染风险有多大？新冠疫情会大幅回升吗？如何做好科学防护？针对这些热点问题，国家卫生健康委组织多位专家接受新华社记者采访，专门作出回应。

▲近期新冠病毒感染报告病例数上升势头减缓

发生规模型疫情可能性不大 报告病例中绝大部分是轻症

问：近期发热病人是否增多？“二阳”病例是否增多？

中国疾控中心传防处研究员王丽萍：从全国传染病网络直报系统的监测数据来看，4月中下旬以来，全国报告的新冠确诊病例数呈现上升趋势，但近一周来，上升趋势有所减缓。发热门诊的监测数据也显示出类似趋势。监测数据还显示，报告的确诊病例中绝大部分是轻症。

专家总体研判认为，今后一段时期局部地区不排除新冠病例继续增多的可能，但我国出现规模性疫情的可能性不大，短期内不会对医疗秩序和社会运行造成明显冲击。

复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰：最近接诊的发热病人，相比一个月前有所增加。检测下来，新冠阳性病例占比不大，其中大部分是轻症。

从接诊情况看，近期的发热病人中大部分是首次感染新冠病毒。不过，最近1至2周发现，二次感染的比例有所增加。

▲重症高风险人群一旦再次感染应及时治疗

“二阳”症状相对更轻 重点人群防护要“关口前移”

问：“二阳”症状如何？哪些人要特别注意防护？

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强：无论是初次感染还是二次感染，奥密克戎变异株的临床表现均集中在上呼吸道。我国当前大量人群体内还存有保护抗体，即使二次感染，症状普遍较轻，病程相对较短，重症病例也很少。

目前，预防工作应重视既往未感染过的人群，特别是没有打过疫苗、有基础疾病的高龄老人等。建议高风险人群要始终注意个人防护，“关口前移”尽可能避免感染。这类人群一旦出现感冒、发热症状，应及时筛查，确定感染新冠病毒后要第一时间就医。早期进行抗病毒治疗、及时氧疗，对于降低重症风险十分重要。

复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰：根据临床观察，二次感染的人群总体比第一次感染表现的症状要轻，主要表现为发热、喉咙痛。

脆弱人群如65岁以上尤其是80岁以上的高龄老人，高血压、冠心病、慢性支气管炎、慢性肝肾疾病、糖尿病等基础病患者，或者患有血液病、淋巴瘤等疾病的人群，容易二次感染，感染后容易重症化。因此，这类人群一旦出现发热，尤其是家庭成员或周边人群已经明确新冠感染，要及时做核酸或抗原检测，早发现、早治疗，尽早使用抗病毒药物。

▲ 国内还会出现规模性疫情吗？

XBB成为主要流行株 致病力无明显变化

问：我国目前主要的新冠病毒流行株是什么？致病力有什么变化？

中国疾控中心病毒病所研究员陈操：监测数据显示，截至5月上旬，XBB系列变异株已成为我国新冠病毒主要流行株，境外输入病例中占比达95.6%，和全球情况基本一致。从我国和全球监测数据来看，与早期流行的奥密克戎各亚分支相比，XBB系列变异株的致病力没有明显变化。

广东省疾控中心传染病预防控制所所长康敏：随着XBB系列变异株持续输入，以及人群抗体水平逐渐下降、五一假期人员流动增多等原因，我们观察到部分地区的疫情水平有小幅回升，这也符合全球奥密克戎变异株波动流行的规律。

近期发热门诊就诊量有所增加，但和4月份流感高峰期相比，仍处于低位。当前，新冠疫情发展速度相对比较缓慢，流行曲线也比较扁平。根据监测结果综合研判，新冠疫情出现大幅回升的可能性低。

▲ “嗓子疼”不一定是新冠 摸清病因客观对待

做好科学防护 保持良好个人卫生习惯

问：普通人“二阳”后如何对症治疗？怎样做好科学防护？

北京中医医院院长刘清泉：大多数人免疫力正常，感染了新冠病毒不必恐慌，对症处理即可。目前从临床看，人群二次感染新冠病毒后总体症状较轻，不少患者以咽喉疼痛为突出症状，从中医来讲是风热感冒加点“湿”或“燥”的特征，可以用一些清热解毒、疏风解表、清咽利喉类型的中药药物。

在预防方面，公众可坚持做好个人防护，保持勤通风、勤洗手等良好卫生习惯，加强自我健康监测。若确定感染了新冠病毒，应避免带病工作、上学，建议在家充分休养，待完全康复后再工作、上学。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强：上呼吸道和咽喉是人体的门户，不论是流感病毒还是新冠病毒，或是细菌感染，都可能导致咽喉肿痛。应注意鉴别，区别对待，对症规范治疗。

同时，坚持保持手卫生、勤通风等良好个人卫生习惯，有助于减少传播风险、防治各类传染病。

来源：央视新闻 新华社

记者：龙晓勤 董瑞丰 顾天成 龚雯 徐弘毅