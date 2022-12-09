发热门诊排长队、不开放等问题如何解决？国家卫健委回应

人民网北京12月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，最近群众对于发热门诊的反映比较多，比如去了多家医院，结果发现发热门诊并没有开放。此外，即便是开放了发热门诊，还存在一种情况，就是排了很长的队伍。将如何去解决这一问题？

对此，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，为了更好地满足和适应需求，国家卫生健康委近期采取了一系列的措施。在行业内和系统内再次重申，二级以上医院和具备条件的基层医疗卫生机构发热门诊要应设尽设，应开尽开。

在简化发热门诊设置方面，焦雅辉表示，国家卫生健康委要求医疗机构首先在相对独立的区域来设置发热门诊，并且发热门诊不再要求设置三区两通道，但是要加大通风的条件。

在简化就诊流程方面，焦雅辉举例说，现在到发热门诊就诊的绝大多数发热患者是不需要住院治疗的，可能是因为家里没有药了，所以到发热门诊去看医生、开处方、拿点药，然后回家治疗。对这样的患者，绝大多数用抗原检测来看一下他是不是阳性。如果是阳性，根据需要，开具处方药之后，叮嘱患者迅速离开医院，点对点地回家进行居家治疗。

焦雅辉介绍，国家卫生健康委还要求发热门诊要尽可能增加发热诊室的数量，并且对医院所有内科的医务人员开展相应的培训，要保证这些人员都能够随时根据需要调整到发热门诊来进行接诊，并且医院要根据发热门诊的就诊量来随时动态地调整发热诊室和出诊的医务人员数量，尽可能满足发热患者就诊的需求。

另外，从现在开始，所有的发热患者要到医疗机构发热门诊就诊的话，不需要通过居委会或者街道、或者社区来协助联系，可以直接自行前往医疗机构发热门诊就诊，另外也不需要乘坐120救护车。提倡就诊的时候要点对点直接到医疗机构发热门诊就诊，尽量少选用公共交通工具，减少过程当中传播的风险。

焦雅辉还指出，针对现在出现问题比较多的地方，派出人员进行了抽查和暗访，确实发现有一些发热门诊关闭停诊的问题。无论是临时关闭，还是长时间关闭，国家卫生健康委要求予以纠正。对于问题严重的，要进行全国的通报批评。如果这里面有责任不落实的问题，还要建议当地进行追责和问责。

“各地一方面要尽最大可能满足患者的就医需求，另一方面也要加大对医务人员的关心关爱，通过科学的防护，减少医务人员的职业暴露和医务人员感染风险。”焦雅辉呼吁。