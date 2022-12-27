一张“发热门诊地图”精准引导居民快速就诊

新华社上海12月26日电（记者贾远琨、龚雯）家住上海市宝山区杨行二村的居民沈承雨按照宝山区发布的电子发热门诊地图，找到了离家最近且相对空闲的就诊点杨行社区卫生服务中心，只花了十多分钟就开好了药。

近日，宝山区上线发热门诊电子地图，居民可以通过手机一键查询发热门诊点位地址、开诊时间、联系电话、忙闲状态等信息，搜索距离自己最近的发热门诊。记者点击电子发热门诊地图页面看到，红、黄、绿三种颜色设置醒目，标注了各个就诊点的忙闲情况。电子发热门诊地图上线以来，浏览量已超过10万。

“之前社区也发放过纸质的就诊点地址和电话，但没有电子发热门诊地图这么直接方便，电子发热门诊地图可以显示就诊点的忙闲情况，避免去现场排长队，还可以直接导航，很方便。”沈承雨说。

友谊街道社区卫生服务中心主任郁海东介绍，通过宝山“社区通”、上海宝山微信公众号等平台，居民可以很方便找到发热门诊地图的页面。“诊疗点的忙闲情况是根据后台显示的接诊量与日常接诊量进行对比来判断，如果接诊量低于常规门诊量，说明这个点位相对空闲。同时，每个社区都会有一位点位长，及时报送点位的接诊情况。”郁海东说。

“发热门诊地图操作方便，尤其是对于家中有老人的家庭，这个发热门诊地图非常有必要，能够方便患者就近尽快就诊。”宝钢二村居委会主任陈莹，“诊疗点就在家门口、实时掌握就诊信息、药品能够及时配送，让老百姓心中有底，就不会焦虑恐慌。”

与此同时，在社区精准引导和服务下，分级诊疗取得成效，一定程度上缓解了二三级医院的就诊压力。目前，宝山区18家社区卫生服务中心以及下设的分中心、服务站等156个发热诊间已全部启用，各中心发热诊室24小时开放。