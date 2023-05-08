近期感染了新冠病毒怎么办？感染科专家详解应对办法

人民网北京5月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，主题为：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”后防控工作。

会上，有记者提问，近期有不少群众反映自己二次感染了新冠病毒。如果的确二次感染了，或者是有感染新冠的相应症状，例如咽喉疼痛等，公众应该如何应对？

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，首先，无论是二次感染还是新变异株导致的感染，目前看临床表现都是类似的，主要表现在上呼吸道，重症的病例目前还很少，主要是无症状或轻型病例为主。一旦感染不要恐慌，对症处理，同时仍然要做好个人卫生，包括戴口罩，避免或者减少进一步传播的风险。

其次，要高度关注高龄老人、没有接种疫苗的、有基础病的人群，避免感染或者减少感染的风险。因为无论是变异株还是二次感染，都会使这些重症高风险人群面临着重症甚至死亡的风险，所以要关口前移、早期干预。措施包括：（1）建议在社区层面上发挥社区医生或者全科医生的力量，以及信息化系统、人工智能多种途径，建立所辖区域的老年人、高风险人群的台账。（2）一旦这些高风险人群患病以后，要及时跟踪监测，早期抗病毒治疗。（3）重症高风险人群感染以后要加强监测，如果出现低氧等情况，要及时氧疗，无论在社区层面上还是医院层面上，都要进行相应的处置。（4）目前医疗机构重症的救治能力较充分，所以一旦有重症病人，及时住院或ICU治疗。

王贵强说，导致咽喉痛的原因有很多，包括新冠、流感以及很多细菌感染等，所以要区别对待，如果是新冠，就按新冠对症治疗，如果细菌感染，必要时可用抗生素。