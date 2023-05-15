守护母亲健康 筑牢宫颈癌预防“第一防线”

宫颈癌是全球女性中最常见的恶性肿瘤之一，高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染是导致宫颈癌的主要因素 。据了解，我国女性HPV感染率按年龄呈“双峰”分布，第一个高峰在17-24岁，第二个高峰在40-44岁 ，而40-44岁的女性往往还有一个身份——母亲。专家建议，关爱母亲健康，加强预防宫颈癌工作，守护更多女性的健康。

关心家人健康也要关爱自己

预防宫颈癌接种HPV疫苗是有效的手段。去年8月，九价HPV疫苗获得国家药品监督管理局批准，适用人群从16-26岁女性扩大为9-45岁女性 。随着九价HPV疫苗扩龄工作在多个地市推进与落地，不少母亲带着女儿一起来接种HPV疫苗，为女儿和自己添一份健康保障。

“两个女儿刚好满十岁，能和她们一起接种九价HPV疫苗真的很开心，我觉得这也是送给她们最好的生日礼物。”35岁的郭女士与双胞胎女儿成为九价HPV疫苗扩龄至9-45岁后，湖北首批接种对象。“我一直等着这个疫苗，作为母亲、妻子，保护好自己，也是保护家庭。”郭女士说 。

41岁的广州妈妈姬女士也与女儿一起接种了九价HPV疫苗，她说：“盼这一天好一阵子了，自己今年41岁，女儿13岁，刚好都符合要求，干脆一起来接种九价HPV疫苗。”

“每个人都是自己健康的第一责任人，作为母亲不仅要为家人的健康负责，更要为自己的健康负责。”北京协和医院妇科肿瘤中心主任医师任彤说，当前女性要同时兼顾工作和家庭，工作压力、生活压力大导致免疫力下降，HPV感染暴露的机会也相应增加。

构筑预防“第一道防线”

近年来，我国宫颈癌发病率呈上升趋势。加强女性自我保健意识，主动接种疫苗、定期检查，是预防宫颈癌的“第一道防线”。

“宫颈癌防治工作中，最重要的是预防，预防胜于治疗。”任彤说，为助力世界卫生组织发布的《加速消除宫颈癌全球战略》，今年初，国家卫生健康委员会等十部门联合印发了《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》，希望通过接种HPV疫苗，助力实现2030年在中国消除宫颈癌的战略目标。

任彤介绍说，HPV病毒有200多种型别，其中10余种是属于容易引起宫颈癌的高危类型。HPV疫苗分为二价、四价和九价，其中九价HPV疫苗可预防范围包括了在国内传播较多的16型、52型和58型HPV病毒亚型，预防宫颈癌的作用更大，能够预防92%的宫颈癌的发生。高危型HPV持续感染不仅会导致宫颈癌，还可能会导致阴道癌、外阴癌、肛门癌、口咽癌等，要尽早预防，避免持续感染。

为更多女性增加“保护力”

随着宫颈癌防治工作的不断推进，九价HPV疫苗扩龄工作也在全国二十多个地区落地推广。“九价HPV疫苗扩龄，代表着9-14岁女孩的疫苗选择又多了一种，保护力又增加了一层。同时，将最高年龄限扩至45岁，也能让更多的女性能在第二个感染高峰前完成接种。”湖北省妇幼保健院妇科首席顾问、湖北省宫颈癌防治中心主任吴绪峰说。

为更好普及HPV疫苗，多地展开了行动。2022年12月，浙江省宁波市成为全国首个自九价HPV疫苗扩龄至9-45岁后，将九价HPV疫苗纳入适龄女性HPV疫苗定额补助接种方案的城市，并在鄞州区开展了“甬有健康，母女同行”专属HPV疫苗接种服务，适龄女孩的母亲也可享受免排队预约接种HPV疫苗服务。今年2月，江苏省南京市2022级在校初一适龄女生HPV疫苗接种工作在全市12个区全面启动，接种九价可获得定额492元的接种补贴。

任彤介绍说，在已开展九价HPV疫苗扩龄后接种工作的省份，9-45岁之间女性都可以通过当地疾控中心、接种门诊以及公众号等正规渠道了解和预约接种九价HPV疫苗。