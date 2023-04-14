直播预告：关于HPV和宫颈癌你不可不知的几个真相

近些年，随着人们健康意识提升，越来越多人开始关注疾病预防。去年8月，九价HPV疫苗获批扩龄，适用人群从16-26岁女性扩大为9-45岁女性，引起广泛关注。HPV感染与宫颈癌之间到底是什么关系？疫苗有什么作用？怎么做才能预防宫颈癌？

4月16日10:00，北京协和医院妇科肿瘤中心主任医师任彤将做客“人民好医生”演播室，为大家解答这些困惑，欢迎届时收看。

专家简介：

任彤，北京协和医院妇产科肿瘤妇科中心滋养细胞肿瘤专业组主任医师，教授。目前担任中国医师协会妇产科分会妇科肿瘤专业委员会委员，医促会健康科普分会常委，中国医师协会妇产科分会妇科微创技术委员会普通内镜组秘书。优生优育协会妇科肿瘤分会常委。

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