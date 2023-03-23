HPV疫苗免费接种再添一地 惠及江苏省24.67万名适龄女生

人民网北京3月23日电 （记者乔业琼）江苏省卫生健康委、省教育厅、省妇联近日在南京联合召开适龄女生HPV疫苗接种工作启动会，明确2023年全省将为至少24.67万2009年9月1日以后出生、上半年在校初一女生免费接种国产双价HPV疫苗。这是继广东、福建、海南、江西等省之后，又一个在全省范围内开展适龄女生HPV疫苗免费接种工作的省份。

为保障项目顺利实施，江苏省各级财政将投入经费1.72亿元。各地在综合评估现有接种能力的情况下，结合工作实际，对预防接种门诊进行扩容，将妇幼保健机构建设成为预防接种单位或临时接种点。按计划，5月底之前完成第1针剂接种，11月底之前完成第2针剂接种。

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤。随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势。宫颈癌的主要致病原因是高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染，通过为年轻女性接种HPV疫苗、在适龄女性中开展宫颈癌筛查、及时治疗宫颈癌及癌前病变等三级预防措施能够有效防控并最终实现消除宫颈癌。

按照《加速消除宫颈癌行动计划（2022—2030年）》，到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。