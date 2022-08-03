直播预告：科学筛查 预防宫颈癌

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

宫颈癌是严重威胁全球女性健康的恶性肿瘤之一，也是目前病因明确、通过早期预防和治疗，可以实现消除的恶性肿瘤。我们究竟应该如何预防宫颈癌？接种HPV疫苗后是否就可以高枕无忧了？HPV检测报告的关注重点有哪些？筛查技术在实现消除宫颈癌的目标中发挥着怎样的作用？

8月4日上午10:00，“诊断的价值”系列访谈之“科学筛查 预防宫颈癌”，特别邀请到北京协和医院妇科肿瘤中心主任、主任医师、中华医学会妇科肿瘤分会副主任委员向阳，复旦大学附属妇产科医院党委书记、主任医师、中华医学会妇产科分会常委华克勤，浙江大学医学院附属妇产科医院副院长、主任医师、中华医学会妇科肿瘤学分会委员程晓东做客“人民好医生”直播间，共同就宫颈癌防治的热点话题和网友进行分享。

专家介绍：

向阳，中国医学科学院中国协和医科大学北京协和医院肿瘤妇科中心主任、教授、博士研究生导师、首批协和学者特聘教授。担任国际滋养细胞肿瘤学会执行主席，中华医学会妇科肿瘤分会副主任委员，中国医师协会妇产科分会妇科肿瘤专业委员会主任委员等学术任职。

华克勤，复旦大学附属妇产科医院党委书记，妇科主任医师，国家二级教授、博士生导师。中华医学会妇产科分会常委，中华医学会上海妇产科分会前任主任委员，上海市医学会妇产科分会妇科肿瘤分会候任主委，中国医师协会内镜医师分会副会长等学术任职。

程晓东，浙江大学医学院附属妇产科医院副院长，主任医师，医学博士，博士生导师。担任中华医学会妇科肿瘤学分会委员，中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会常委，中国临床肿瘤学会（CSCO)妇科肿瘤专委会常委，浙江省医学会妇科肿瘤学分会主任委员等学术任职。

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