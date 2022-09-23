直播预告：如何让更多宫颈癌患者保留生育功能？

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

9月26日15:00，中国福利会国际和平妇幼保健院主任医师，博士生导师，医疗副院长王玉东将做客“人民好医生”客户端直播间，就宫颈癌保留生育功能手术的相关知识与网友进行分享。

嘉宾简介

王玉东，中国福利会国际和平妇幼保健院主任医师，博士生导师，医疗副院长，妇科PhD，博导，博士后合作导师，俄亥俄州James肿瘤医院访问学者，上海卫健委女性肿瘤重点专科带头人，上海市卫生系统优秀学科带头人，国家四级腔镜培训基地主任，2021仁心医者·上海市仁心医师奖，2014上海市卫生系统银蛇奖提名奖·沪上名医，2020十大医学贡献专家。提出腹腔镜下广泛子宫切除术“打坎儿井”术式，牵头制定输卵管妊娠等10余项中国专家共识，打造医工交叉转化基地。

擅长：妇科肿瘤的微创手术，特别是早期妇科肿瘤保留生殖和内分泌功能治疗。

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