直播预告：带您了解系统性红斑狼疮 远离疾病折磨

系统性红斑狼疮是一种自身免疫性结缔组织病，由于体内有大量致病性自身抗体和免疫复合物，造成各个系统和脏器损害。

2023年5月10日15:00，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任曾小峰，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室主任李梦涛，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心赵久良将做客“人民好医生”客户端，围绕系统性红斑狼疮的病因、诊断和疾病管理等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

曾小峰，北京协和医院风湿免疫科主任医师，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任，北京协和医学院长聘教授、博士生/博士后导师，北京市政协委员、国务院特殊津贴获得者，“十三五”国家重点研发计划项目首席科学家，中国医师协会常务理事及风湿免疫科医师分会会长，中国系统性红斑狼疮研究协作组（CSTAR）和国家风湿病数据中心（CRDC）负责人。

李梦涛，北京协和医院风湿免疫科主任医师、教授、博士生/博士后导师、协和学者特聘教授，中国医师协会风湿免疫科医师分会副会长兼肺血管/间质病学组组长，中国系统性红斑狼疮研究协作组（CSTAR）、国家风湿病数据中心（CRDC）、中国风湿免疫病医联体联盟（CRCA）秘书长，国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心（NCRC-DID）办公室主任。

赵久良，北京协和医院风湿免疫科主任医师、副教授、硕士生导师、主任助理，中华医学会风湿病学分会青委副主委，亚太风湿病学会联盟（APLAR）青委副主席，中国医师协会风湿免疫科医师分会青委副会长，中国研究型医院学会风湿免疫专业委员会常委兼秘书长，北京医学会风湿病学分会委员兼秘书。

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