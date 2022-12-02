直播预告：PNH和aHUS知多少？专家带你正确认识它们

阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）和非典型溶血性尿毒症综合征（aHUS）皆是发病率极低的“超级罕见病”，对患者的健康和生命的威胁不容小觑，因此正确认识罕见病、早期确诊对疾病管理和改善生命质量至关重要。PNH和aHUS的临床表现主要包括哪些？确诊这两种疾病，需要做哪些检查？PNH和aHUS的治疗手段包括哪些？

12月3日11:00，国家卫健委药物与卫生技术综合评估中心研究员赵琨、北京协和医科大学血液研究所血液病医院贫血诊疗中心主任张凤奎、北京大学第一医院肾内科副主任医师谭颖将做客“人民好医生”客户端直播间，为广大网友科普这两种疾病的相关知识。

嘉宾简介

赵琨，国家卫健委药物与卫生技术综合评估中心研究员。

张凤奎，中国医学科学院、北京协和医科大学血液研究所血液病医院贫血诊疗中心主任。

谭颖，北京大学第一医院肾内科副主任医师，医疗卫生专业人士。

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