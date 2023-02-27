直播预告：系统性血管炎的早期发现和规范诊治

今年的2月28日是第16个“国际罕见病日”。随着近年来社会对罕见病关注度日益提高，针对罕见病的患者管理和关爱保障也日趋完善、规范。其中，系统性血管炎虽然发病率很低，却是名副其实的罕见病。它是一种血管壁及血管周围有炎细胞浸润，并伴有血管损伤的疾病，会对健康造成重大危害，严重影响生活和工作。因此，如何辨识系统性血管炎，如何及时正确诊治显得更为重要。

2月28日15:00，我们特别邀请到北京协和医院风湿免疫科、国家皮肤和免疫疾病临床医学研究中心田新平教授、郑文洁教授和李菁副教授做客直播间，就“系统性血管炎早期识别和规范诊治”的相关知识进行科普。

嘉宾简介

田新平，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任、中华医师协会常委兼总干事、中华医学生物免疫学会风湿病学分会副主任委员、北京医学会内科学分会委员。

郑文洁，北京协和医院风湿免疫科主任医师，博士生导师。美国国立卫生院访问学者；北京市科技新星；中国医疗保健国际交流促进会风湿病分会副主委。

李菁，北京协和医院风湿免疫科副主任医师、副教授、硕士研究生导师。中国医师协会风湿免疫科医师分会青年委员，血管炎学组委员、秘书。

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