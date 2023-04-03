2022年中国医师协会胸外科医师分会学术年会召开

人民网北京4月3日电 （记者乔业琼）近日，由中国医师协会、中国医师协会胸外科医师分会主办，浙江大学医学院附属第一医院承办的2022年中国医师协会胸外科医师分会学术年会在杭州召开。

本次年会以国际热点、学术热点、行业热点为切入点，与会专家紧扣学科发展主题，以肿瘤诊疗规范化为基础、质控同质化为目标，积极推进胸部肿瘤诊治技术及相关策略的优化和提升，实现胸部肿瘤外科等肿瘤多学科共同融合发展的良好态势，为推进胸部肿瘤诊疗服务高质量发展，维护人民群众健康权益做出贡献。

中国科学院院士、国家癌症中心主任、中国医师协会胸外科医师分会会长、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷表示，本届胸外科医师分会尽管在过去几年遇到了前所未有的艰难和挑战，但组织工作、学术工作从未间断，分会会员遍及全国，成为我国胸外科一支活跃在第一线的劲旅。

中国医师协会副会长杨民介绍，中国医师协会自2002年成立以来，始终秉承服务协调、自律维权、监督管理的协会宗旨，承担政府委托的住院医师规范化培训和专科医师培训试点、医师定期考核工作。胸外科医师分会于2007年正式成立，在学科发展、队伍建设、人才培养以及基层医师的培训等方面取得了成绩。

年会邀请众多全国知名胸外科专家现场授课，还有全国各大知名胸外科中心科研成果和临床经验结合的实践性分享。年会学术讲座设有名家讲座大咖论坛，就胸外科相关专业及行业热点、难点问题进行专题学术讲座和讨论，讲解诊疗思路、热点热议，创新术式、前沿学术话题，实时答疑解惑。同时，以胸外科八大亚专科为主题，分列4大分会场，会议内容囊括了从学科发展方向的分析，到各个亚专科最新进展的汇报。