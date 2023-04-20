直播预告：风湿病患者如何做到优生优育？

随着风湿病诊治水平的不断提升，生育成为中青年风湿病患者的重要需求之一。然而对于风湿免疫疾病尤其是以系统性红斑狼疮为代表的女性患者来说，妊娠会增加各种产科并发症的发生率，有着极高风险。

4月21日15:00至16:00，“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院风湿免疫科副主任、国家皮肤和免疫疾病临床医学研究中心办公室主任李梦涛，北京协和医院风湿免疫科、国家皮肤和免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任田新平，北京协和医院风湿免疫科主任助理赵久良，就风湿免疫病患者的妊娠管理等科普知识进行分享，欢迎届时收看。

专家简介：

李梦涛，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室主任、国家十四五重点研发计划项目首席，十三五重点研发计划，首都协同创新重点项目系统性红斑狼疮课题的负责人。

田新平，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心办公室副主任、中华医师协会常委兼总干事、中华医学生物免疫学会风湿病学分会副主任委员、北京医学会内科学分会委员。

赵久良，北京协和医院风湿免疫科主任医师、副教授、硕士生导师、主任助理。中华医学会风湿病学分会青委副主委，承担“十四五”国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目系统性红斑狼疮相关肺动脉高压课题。

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