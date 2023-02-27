直播预告：关注EGPA罕见病 提升嗜酸粒细胞增多相关性疾病诊治水平

2023年2月28日是第16个国际罕见病日，国际上将每年2月的最后一天定为国际罕见病日，希望借此呼吁全社会关注罕见病患者现状，创造更美好的社会环境。

嗜酸性肉芽肿性多血管炎，简称EGPA，是一种罕见的自身免疫性疾病。EGPA的发病机制是什么？患者应该如何做才能够及早诊断EGPA？

2月28日14:00，北京协和医院风湿免疫科主任医师、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心田新平，广州医科大学附属第一医院呼吸内科主任医师、国家呼吸医学中心张清玲将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享EGPA相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

田新平，中国医学科学院北京协和医院风湿免疫科主任医师、博士研究生导师、Rheumatology & Immunology Research 执行主编、中国医师协会风湿病专科医师分会常委兼总干事、中华医学会内科学分会委员、海峡两岸医药卫生交流协会风湿免疫学专家委员会副主任委员兼血管炎分会主任委员、中国医师协会风湿病专科医师分会血管炎学组主任委员、国家皮肤与免疫病临床研究中心（NCRC）办公室副主任、亚太生物免疫学会风湿病学分会副主任委员等。

张清玲，广州医科大学附属第一医院、呼吸疾病国家重点实验室PI、国家呼吸医学中心、广州医科大学博士研究生导师、博士后合作导师、主任医师、教授、2020中国优秀呼吸医师、2009-2011 英国帝国理工大学心肺疾病研究所临床研究员、2010年欧洲呼吸协会研究学者奖学金获得者、中国医药教育协会慢性气道疾病专业委员会副主任委员、广东省医师协会呼吸科医师分会副主任委员、中华医学会呼吸病学分会哮喘学组委员（第10、11届）。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。