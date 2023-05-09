新冠疫情不再“国际关注”，后续如何防控

“在本土病例中，XBB系列变异株的占比，自今年2月份明显升高，从2月中旬的0.2%增长到了4月下旬的74.4%。”5月8日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，我国目前主要新冠病毒流行株已经变成XBB系列变异株。

这一变异株的传播力和致病力如何？在新冠病毒感染仍然存在的情况下，为什么世卫组织会宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”？后续应如何防控？与会专家一一作出解读。

新流行株致病力无明显变化

“XBB系列变异株是一种奥密克戎重组变异株，其传播力和免疫逃逸能力均强于早期流行的奥密克戎变异株，是目前全球优势的流行株。”陈操介绍，从目前的监测数据看，其与早期流行的奥密克戎亚分支相比，致病力没有明显的变化。

全国发热门诊监测结果显示，“五一”期间，部分地区疫情出现小幅上升，但各地在院重症病例数均未出现大幅增加，医疗机构正常诊疗秩序也未受到影响。

国家疾控局传染病防控司副司长刘清表示，总体来看，国内疫情目前仍处于局部零星散发状态，未出现规模性疫情。

专家研判认为，人群免疫力衰退是一个逐步渐进的过程，当前我国的人群总体免疫保护水平仍然较高。“五一”期间人群聚集和流动性增强，客观上增加了病毒的传播机会，预计可能会出现小幅反弹，但出现区域性规模性疫情的可能性不大，短期内不会对医疗救治和社会运行造成明显的冲击。

“我们将继续做好哨点医院病例和聚集性疫情变异株的监测工作，特别是重症、死亡病例和特殊人群的变异株的监测，会同海关部门做好输入变异株的监测。”陈操说，一旦发现异常风险信号，各地的疾控部门将会边核实、边评估、边预警、边处置。

新冠疫情的“国际关注”阶段结束

既然新冠病毒仍在传播，为什么新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”？

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，综合评估认为，全球的新冠疫情达到了《国际卫生条例》关于结束“国际关注的突发公共卫生事件”的基本要求。梁万年解释，从当前疫情的流行态势来看，全球报告的新冠病毒感染人数、住院人数、重症住院人数和死亡人数都处于较低水平和持续下降状态；目前流行的奥密克戎变异株毒力、致病力、病死率并没有出现太大的变化；人群通过自然感染和主动疫苗接种的免疫，已经建立了比较良好的免疫屏障；三年多来，各国都加强了医疗救助体系和公共卫生体系的能力建设，包括人力资源、防控设备、疫苗药品等多方面的能力都在持续加强，大多数国家已经具备了较好的防控能力。

梁万年强调，结束“国际关注的突发公共卫生事件”，并不意味着新冠疫情的结束，也并不意味着危害彻底没有了，更不意味着人们对新冠疫情可以放任不管，而是表明，以人类目前的能力可以有效控制危害。

后续仍需做好防控

近期个别地区疫情存在小幅上升现象，如果感染了新冠病毒，应如何应对呢？

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，当前感染后的重症病例较少，主要以无症状或轻型病例为主。一旦感染，对症处理，同时减少进一步传播。此外，针对重症高风险人群应关口前移、早期干预，发挥社区医生或者全科医生的力量，以及信息化系统、人工智能多种途径，建立所辖区域的老年人、高风险人群的台账，及时跟踪治疗。

刘清表示，国际交流限制措施的减少将促进中外人员流动，但可能会加快病毒的输入和传播。为降低境外疫情输入的风险，相关部门将持续加强公共卫生、疾病防控、医疗服务体系建设，做好疫情监测分析，科学研判防控形势，强化输入疫情和新型变异株的监测，规范处置国外新型变异株可能造成的聚集性疫情。同时做好重点环节，如学校、养老机构、社会福利机构等单位的防控，倡导良好卫生习惯和自我健康监测，以确保不出现规模性疫情。（记者 张佳星）