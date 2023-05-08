中疾控：我国主要新冠病毒流行株已经变成XBB系列变异株

人民网北京5月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，主题为：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”后防控工作。

会上，有记者提问，近期，我国新冠疫情的主要流行株有哪些？这些流行株的致病力和传播力有哪些特点？

中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，随着我国对外交流的不断增加，我国新冠病毒主要流行株的构成也受国际影响明显增大。从监测数据看，今年4月下旬，在输入病例当中，XBB系列变异株的构成已经达到了97.5%，与全球的XBB系列变异株占比基本保持一致。在本土病例中，XBB系列变异株的占比，自今年2月份明显升高，从2月中旬的0.2%增长到了4月下旬的74.4%。同时，BA.5.2、BF.7、BA.2及其亚分支合计占比约25%。目前，我国主要新冠病毒流行株已经变成XBB系列变异株。

陈操说，XBB系列变异株是一种奥密克戎重组变异株，其传播力和免疫逃逸能力均强于早期流行的奥密克戎变异株，是目前全球优势的流行株。从目前的监测数据看，包括XBB变异株在内的正在流行的这些变异株，与早期流行的奥密克戎亚分支相比，致病力没有明显的变化。

陈操表示，将继续做好哨点医院确认病例和聚集性疫情变异株的监测工作，特别是重症、死亡病例和特殊人群的变异株的监测，会同海关部门做好输入变异株的监测。同时，我国已经建立了多渠道的监测预警体系，在哨点医院、发热门诊，还有重点场所、城市污水等开展疫情的监测，一旦发现异常风险信号，各地的疾控部门将会边核实、边评估、边预警、边处置。此外，还会会同多部门加强健康宣传教育，切实回应社会的关切。并呼吁大家要保持已经养成的良好卫生习惯，科学看待疫情，既不要过于恐慌，也不麻痹大意，保持良好的心态。