没有证据表明XBB变异株致病力增加（服务窗·科学防疫）

XBB变异株传播力和致病力如何？是否会在我国引发新一轮疫情？个人如何做好防护？记者采访了有关专家。

中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，从全球看，奥密克戎变异株从发现以来1年多的时间里，已经发现进化出了750多种进化分支。截至1月10日，全球已发现的奥密克戎变异株重组体有72种，其中主要流行的就是XBB及其亚分支。这个变异株在一些国家的新冠病毒感染人群当中占比较高。XBB.1.5是XBB当中的1个亚分支，其传播优势进一步增加。截至1月12日，XBB.1.5已经在至少40个国家和地区当中监测发现。我国新冠病毒变异株监测数据显示，从去年12月1日到今年1月12日，仅监测到1例本土XBB变异株感染病例。同期，监测到XBB及其亚分支的输入病例有33例，来自20个国家和地区。未来或后续一段时间，我国面临输入XBB及其亚分支的风险，引起本土关联病例风险较大。但就目前监测的数据来看，XBB并没有形成本土流行。

XBB变异株传播力和致病力如何？陈操说，从多项研究结果来看，XBB的进化分支较最开始发现的原始株和之前的关切变异株，如德尔塔变异株和奥密克戎几个早期发现的进化分支，免疫逃逸能力明显增加。这也导致了XBB在美国等国的传播优势呈现明显增加的趋势。从现在的报道和研究来看，并没有观察到感染XBB系列变异株的重症和死亡病例增加，也即致病力没有明显增加。

现有治疗方法能否应对XBB变异株？北京中医医院院长刘清泉表示，目前，国际文献上的信息显示，XBB变异株感染者的临床表现与国内流行株之间似乎没有明显差异，仍然是上呼吸道感染为主。国内还并没有看到临床病例。从中医角度看，XBB变异株和目前国内流行的变异株本质上没有大的差别，中医核心病机是一致的，治疗方案仍然可用。

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 05 版）