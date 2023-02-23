如何把握病毒致病力是变轻还是变重？梁万年解答

人民网北京2月23日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍巩固疫情防控重大成果有关情况，并回答媒体提问。

“新冠病毒是一种单链的RNA，这种病毒的基本特征就是变异，变异是其常态。”国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，从公共卫生的角度来看，这个病毒的变异分为两类：一类是量变，被称为漂移，会频繁发生，但不具备公共卫生意义；另一类是质变，就是其导致疾病的传播力和致病力变化，对人群疾病的流行和疫情的严重程度已经产生了影响，“这种变异是我们一直所关注的”。

梁万年表示，从全球来看，各国都一直关注着这种有价值、有公共卫生意义的变异，时刻做好警惕。我国在监测病毒变异方面所做的工作也是重中之重。病毒的变异具有高度的不确定性，迄今为止，人类还不能完全把控病毒的变异方向，但一定要千方百计地做好工作、做好准备，来应对可能出现一切质变的变异。

那么，如何把握病毒的致病力是变轻还是变重了，传染力是变轻还是减弱了？梁万年说，要做好相应的制度安排，其中最核心的是要布局好检测网络。在这个基础上，要做好防控能力建设，包括预警能力、处置能力，疫苗的进一步研发能力和快速地检测能力，力争对新的变异株所产生的影响能够早发现、快速处理、精准防控。第三个方面是要加强医疗救治能力建设，包括重症救治能力、中医药的有效使用，能够研发和使用更可及、更方便、更有效的药物，以及加强感染者的健康管理和感染者的康复等。最后，还是要关注重点场所、重点机构、重点人群的保护，倡导健康的生活方式，做好个人防护工作。