中国疾控中心专家：XBB系列变异株未在我国形成传播优势

新华社北京1月8日电（记者田晓航、李恒）对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，随着出入境管理政策发生变化，公众担心奥密克戎变异株XBB会很快在中国传播。对此，在8日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，XBB系列变异株未在我国形成传播优势，现阶段不会引起本土大规模流行。

“XBB系列变异株主要在美国、印度、马来西亚和新加坡等国家流行，截至2023年1月7日，全球已在35个国家和地区监测到了其新的子代亚分支XBB.1.5。”陈操介绍，从多项研究结果来看，与原始株、德尔塔变异株和奥密克戎几个早期发现的进化分支相比，XBB的进化分支的免疫逃逸能力明显增强，但致病力未见明显增加。根据美国疾控中心近期数据，XBB流行期间，新冠病毒感染、重症和死亡病例数，都没有呈现明显增加的情况。

XBB是否会成为国内的主要流行株？陈操表示，2022年8月1日以来，我国共监测到16例XBB本土关联病例，均为XBB.1进化分支，且主要集中在2022年10月，从这一趋势看，XBB未在我国形成传播优势。从全球流行情况来看，XBB的进化分支输入我国并引起关联病例的风险明显增加。不过，我国人群对BA.5.2、BF.7和XBB等系列奥密克戎变异株普遍易感，且BA.5.2和BF.7占据绝对优势，近期大部分人感染了BA.5.2或BF.7后，短期内产生的抗体对XBB系列变异株有一定保护作用。因此，现阶段XBB系列变异株不会造成本土大规模流行。

如何应对XBB系列变异株可能带来的传播风险？陈操说，我国进一步加强了新冠病毒变异株监测，持续研判XBB系列变异株全球流行态势及输入我国的风险，对国际上XBB流行国家新出现变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等开展动态监测，并针对性地建立应对流行的预案。建议大家对新冠病毒的变异既不要恐慌、也不要轻视，要做好自己健康的责任人，做好个人防护，同时，不要轻信一些未经证实的网络报道，保持好心态。