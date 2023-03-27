家有过敏娃家长怎么办？儿科专家支招

春季万物萌发，春暖花开，螨虫、花粉等也异常活跃，身体娇弱的儿童此时很容易出现过敏反应。作为一类常见病、多发病，过敏性疾病对孩子的生长发育和身体健康有重要影响。

郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）小二呼吸二科主任张艳丽在接受人民网记者采访时介绍，过敏性疾病又被称为变态反应性疾病，俗称过敏。过敏是人体免疫系统对某些无害物质防卫过度而做出的过激反应。过敏性疾病可以发生在全身任何部位，常见于鼻部、眼部、皮肤、下呼吸道及胃肠道。

“呼吸系统过敏性疾病的高发病率和环境相关性高，因为呼吸道是开放器官，过敏原容易被吸入进而导致呼吸系统疾病。此外，家族过敏史也和过敏性疾病的发生密切相关。”张艳丽说。

张艳丽表示，上呼吸道过敏主要包括鼻部或眼睛过敏。鼻部症状表现为鼻痒、打喷嚏和流清涕等。眼睛过敏表现为揉眼睛、眨眼等。当吸入过敏原时，一些孩子可同时伴有下呼吸道过敏症状，如干咳、喘息等。过敏性哮喘的患儿并不一定只是表现为喘息，咳嗽变异性哮喘就可以只有阵发性咳嗽，以干咳为主，晨起、夜间咳嗽明显，遇冷空气、情绪波动或者剧烈运动后诱发或加重。如果孩子接触花粉后频繁咳嗽、喘息，甚至出现胸闷气短时，家长应警惕孩子是否患上了过敏性哮喘，建议及时到儿科呼吸哮喘专科门诊就诊。早诊断、尽早接受规范治疗，避免哮喘症状复现。

“对于过敏，预防重于治疗。”张艳丽建议，家长平时要注意让儿童避免接触过敏原。对于食入性过敏原，应规避诱发过敏的食物，摄入足够的维生素和矿物质；对于花粉、柳絮、葎草等漂浮在空气中的过敏原，建议佩戴口罩，春季尽量避免频繁外出；对于尘螨和霉菌类过敏原，应注意居住环境的清洁，最好选用防螨床上用品；对于吸入性过敏原，在室内尽量关闭门窗，使用空调或空气净化器，可以改善过敏反应。同时，药物治疗是缓解过敏症状的有效手段，脱敏治疗是唯一可以改变过敏进程的治疗。