花粉过敏怎么破？这些预防方法教给你

春暖花开、万物复苏，恼人的花粉过敏也随之而来。

四川省医学科学院·四川省人民医院皮肤科主治医师周夕湲在接受人民网记者采访时介绍，患者对花粉过敏，一般说明患者自身免疫功能紊乱，机体免疫系统错误地将原本无害的花粉识别为“有害物质”，为了清除“有害物质”从而产生的一系列异常免疫应答。

“花粉过敏的主要过敏原是树木、草类植物的花粉。”周夕湲表示，春天里，桃花、杏花等次第开放，但实际上，这些鲜艳的花一般不会导致过敏。因为它们多是虫媒花，花粉颗粒比较重，一般飞不远。到是春季常见的杨树、柳树等树木的花粉比较容易导致过敏。花粉过敏具有明显的季节性和时间性，主要出现在树木类植物播粉的春季和杂草类植物播粉的夏末初秋季节。

周夕湲告诉记者，花粉过敏主要累及鼻子、眼睛、皮肤、呼吸道等部位。过敏性鼻炎表现为鼻痒、打喷嚏、流清鼻涕、鼻塞、呼吸不畅；过敏性结膜炎表现为眼睛发痒、发红、结膜充血等；过敏性皮炎表现为皮肤的红斑、丘疹伴瘙痒；过敏性哮喘表现为阵发性咳嗽、呼吸困难等。

怎样区分是花粉过敏还是感冒？周夕湲说，感冒和花粉过敏都可能有打喷嚏、流鼻涕的症状，但感冒除了鼻子的症状之外，还有全身的症状，如乏力、头疼、头晕等。花粉过敏的反应通常伴有明显的瘙痒，鼻部、眼部、皮肤都可能存在。

周夕湲提示，如花粉过敏得不到及时治疗，可能发展为过敏性哮喘，急性发作时可能会危机生命。一旦出现花粉过敏，一定要引起重视，要去医院接受正规的诊断和治疗。

“对于花粉过敏，除了及时有效的治疗外，预防是关键。”周夕湲表示，避免与过敏原接触，花粉高峰期减少户外停留、勤洗手鼻、外出时佩戴口罩。另外，养成良好的生活习惯，健康饮食、规律作息、保持愉快心情，在一定程度上也可以使人体免疫系统处于稳定状态，从而降低花粉过敏的发生几率。（视频制作：实习生朱鑫媛）