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春季这样防治花粉过敏

申少铁  张  奎

2023年02月17日08:32 来源：人民网－人民日报

　　春季万物复苏，百花盛开，同时也是许多人出现过敏症状的季节。

　　“春季最常见的过敏是花粉过敏，也称花粉症。”中国人民解放军总医院第一医学中心皮肤科副主任医师周勇介绍，对于过敏体质的人来说，花粉多是过敏原。花粉过敏的典型症状有荨麻疹、鼻塞、打喷嚏、流清水鼻涕、眼睛发痒、咳嗽、喘息等。需要注意的是，杨絮、柳絮过敏症状与花粉类似。

　　周勇说，花粉过敏的症状一般比较轻，服用一些抗过敏的药物就能好。如果过敏导致黏膜系统损伤，或者身体组织出现肿胀，应该及时就医。严重的过敏，比如出现哮喘，荨麻疹引起喉头水肿，则可能导致窒息、危及生命，要及时到医院救治。

　　如何预防花粉过敏？周勇表示，脱离过敏原是最好的方法。过敏体质的人要戴口罩、远离盛开的花草和飘絮的柳树、杨树。在鼻腔中使用特殊的隔离剂，也可以阻止花粉与黏膜接触。

　　“小孩子免疫系统发育不完善，也容易出现过敏。”周勇说，年幼的孩子表达能力不强，家长要留意小孩子是否出现过敏症状。家长本身是过敏体质，比如患有过敏性鼻炎、湿疹、哮喘等，遗传给小孩子的概率较大，因此要注意孩子是否有类似症状，最好到医院进行过敏原检测。专家提醒，儿童出现打喷嚏、流鼻涕、咳嗽等症状，不要贸然使用感冒药，有可能是过敏引起，需要找专科医生诊治。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月17日 19 版）

(责编：乔业琼、杨迪)


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