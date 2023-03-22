进入花粉高峰期，花粉过敏怎么办

专家表示，花粉高峰期前1—2周预防性用药，可减轻花粉高峰期的严重症状；花粉过敏患者在花粉高峰期应尽量减少室外活动，不要迎风走路，避免到公园、野外等致敏花粉量大的区域活动；养成良好的生活习惯，健康饮食、规律作息，早睡早起、不熬夜，在一定程度上也能够减轻花粉期的过敏症状。

春日已至。在姹紫嫣红装饰大地的同时，花粉也开始飘散。

首都医科大学附属北京世纪坛医院变态反应科花粉研究室每日花粉浓度监测发现，北京地区已进入春季花粉高峰期。其数据显示，3月8日，北京局部地区空气中主要致敏花粉浓度达每千平方毫米3600余粒。今年的首个过敏季已经到来。

花粉过敏缘于免疫功能紊乱

“患者对花粉过敏，一般说明患者自身免疫功能紊乱，机体免疫系统错误地将原本无害的花粉识别为‘有害物质’，为了清除‘有害物质’从而产生的一系列异常免疫应答。”首都医科大学附属北京世纪坛医院变态反应中心主任王学艳说。

王学艳告诉记者，花粉过敏的主要症状是鼻痒、鼻塞、打喷嚏、流清水样涕，部分病人可伴有眼痒、耳痒、上颚痒、咽痒、皮肤瘙痒、荨麻疹等，严重者还会伴有咳嗽、胸闷、气短与呼吸困难。

“花粉过敏具有明显的季节性和时间性，可持续一到数月，症状的严重程度与接触花粉的种类、数量密切相关，但一般不伴有发热、头痛、肌肉酸痛等全身症状。”王学艳说。

花粉过敏可采取特异性免疫治疗

王学艳建议，花粉过敏患者要去医院接受正规的诊断和治疗。

“首先需要到变态反应科及相关科室检查过敏原，明确过敏原后，医生会根据具体的病情提供不同的诊疗方案。”王学艳说。

她表示，花粉高峰期，一般症状较为明显，以药物对症治疗为主，免疫调节治疗为辅，症状缓解期则以特异性免疫治疗为主。

特异性免疫治疗是针对病因的治疗。据王学艳介绍，特异性免疫治疗是国际指南推荐的有效方法之一。

“在明确患者过敏原后，可采用皮下注射或舌下含服的方法逐渐少量增加过敏原提取物，以提高患者对该过敏原的耐受力，使患者再接触该过敏原时，症状减轻甚至不再发病，减少用药或不再用药。”王学艳说。

据了解，春季花粉过敏最佳特异性免疫治疗时期是6月至次年2月；秋季花粉过敏最佳特异性免疫治疗时期是10月至次年7月。

“所以，现在正是秋季花粉过敏患者治疗的最佳时期。”王学艳说。

做好这些能减轻花粉过敏症状

“预防花粉过敏，不仅要去医院确定自己过敏是由哪种花粉导致的，还要明确自己是对单一的花粉过敏，还是对多种花粉过敏，不同的花粉防治期是不一样的。”王学艳说。

北京城区春季花粉期是3月至5月，不同月份的优势花粉种类不同，3月份以柏科、杨属和榆属为主；4月份以悬铃木属、桑科和银杏为主；5月份以松属、桑科和桦木属为主。

“结合花粉监测，医生会根据花粉过敏的种类和数量，提出合理的预防措施和治疗建议，决定用药的时间。”王学艳说。

她表示，花粉高峰期前1—2周预防性用药，可减轻花粉高峰期的严重症状。

“例如，往年症状轻微者，可提前局部使用鼻喷剂，有眼部症状者可以滴眼药水。症状较重者，可提前口服抗组胺药及白三烯受体拮抗剂。”王学艳建议，花粉过敏患者在花粉高峰期应尽量减少室外活动，不要迎风走路，避免到公园、野外等致敏花粉量大的区域活动。若一定要外出，建议戴花粉防护口罩等。

“由于花粉过敏患者也常对一些食物过敏，因此在花粉期，吃水果需要注意是否出现上颚痒、咽痒等症状，如果出现，说明对这种食物过敏了。之后在花粉期就需要避免吃这种食物，以免加重症状。”王学艳说。

“另外，养成良好的生活习惯，健康饮食、规律作息，早睡早起、不熬夜，在一定程度上也能够减轻花粉期的过敏症状。”王学艳补充道。