快来围观 运动是这样让娃变聪明的

您身边是否有这样的孩子，明明整天被父母关在家中学习，可成绩老上不去。本该是阳光、活泼的年纪，却显得无精打采、思维迟钝，父母不由得陷入怀疑：“我的孩子是不是太笨了？”

如何让孩子变得更聪明，是家长们的共同心愿。今天，北京协和医院的医生就来为您推荐一个健脑“神器”，无需金钱，无副作用，只需要每天抽出一点时间，就能达到健脑的目的，快来一探究竟吧——

运动是学习的“助推器”

不少父母认为运动会耽误孩子学习，然而已有多项研究表明，运动或有助于学习提升。

运动的好处是全方位的，不仅能加强心肺功能，增加肌肉力量，促进骨骼生长，让孩子更健康、更有活力，还能帮助孩子养成独立、坚持、自律的习惯和积极向上的心态。

早在2009年，一项在上海市2200多名五年级学生中的调查发现，有运动习惯的孩子往往成绩更好；2017年，来自西班牙、意大利和智利的学者分析了26项研究数据（年龄覆盖4至13岁儿童）得出结论，身体活动可以提高学习能力，尤其是在数学和阅读方面。

研究显示，运动可以提升转移、集中注意力的能力且至少持续两个小时。运动后的孩子收获了愉悦的心情，以及更好的记忆力、专注力和反应力，对学习无疑是非常有益的。

世界卫生组织（WHO）声明：规律运动在保护孩子健康的同时，能提高他们的学术表现。

运动是这样改变大脑的

运动对大脑的影响可分为短期和长期两大类。

短期内，运动会增加大脑中的某些化学物质，如多巴胺让人感到快乐，获得积极主动的学习状态；血清素使人释放压力，提高记忆力；去甲肾上腺素能够提高反应速度和专注力。

长期来看，运动能够改变大脑的结构和功能。由美国国立卫生研究院发起的“人类脑计划”在研究中发现，坚持运动可以明显增加神经细胞的数量，使大脑像肌肉一样越练越强大。

该现象可能源于一种叫脑源性神经营养因子（BDNF）的物质，有维持现有神经细胞活力并促进新生神经细胞生长的功能。在大脑中，BDNF活跃在前额叶和海马体区域。前额叶位于我们的额头后方，掌控着决策、注意力以及人格；海马体位于我们大脑的颞叶深处，发挥长时记忆的形成及存储等重要功能。

2013年的一项研究表明，只要20至40分钟的有氧运动（如步行、慢跑）就能使血液中的BDNF增加约32%。所以，运动不但不会影响学习成绩，反而能提高学习效率，让孩子的思维更灵敏、更专注，记东西更快、更牢。

给孩子选择最适合的运动

那么，不同年龄段的孩子适合哪些运动呢，快来了解一下吧。

2岁以下 由于孩子的心肺、脊柱、骨骼等尚未完全发育，可进行简单的运动，如翻身、爬行，训练四肢的活动项目。

3至6岁 孩子处于协调性、灵敏性、柔韧性发展的黄金期，可以尝试骑自行车、攀爬类运动、跳绳、踢足球等，但尚不适合诸如篮球等对抗性非常强的项目。

6至12岁 父母可以带孩子去跑步或者游泳，还可以适当增加一些简单的对抗项目，如击剑、跆拳道，或者进行一些小的力量训练，如仰卧起坐、哑铃操。

13至18岁 进入青春期后，孩子的骨骼和肌肉质量激增，爆发力、速度、耐力等都在快速增长。这时，父母可以根据孩子兴趣选择如跑步、游泳、跳高、跳远等体能型运动，以及如篮球、足球、体操、舞蹈等技能型运动，鼓励他们接触不同种类的运动，能更有效地促进大脑发展。

小贴士

这样运动事半功倍

如何运动最有利于孩子健康？《中国儿童青少年身体活动指南》建议，6至17岁儿童青少年每日应进行至少60分钟的中高强度身体活动。

进行中等强度运动如快走时，呼吸和心率加快，但仍可以交谈；高强度运动如快跑时，呼吸和心率大幅增加而无法交谈。

需注意的是，孩子在疾病康复后，运动强度一定要循序渐进，比如从漫步到快走，然后到慢跑，给机体充分恢复的时间。

文/江楠（北京协和医院）